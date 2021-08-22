【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　仍有5名傷者留醫3人危殆【不斷更新】

▲ 大埔廣福道發生致命交通意外。

大埔廣福道發生致命交通意外。今早(22日)11時許，在大埔廣福道102號對開，一輛的士失事衝向路中安全島，有交通燈被撞毀，釀多人受傷，多人疑被困的士車底。現場有市民合力救出被困車底的傷者。

即看事發一刻情況，網上行車紀錄儀片段：

市民合力抬起的士，拉出被卷入車底的傷者，網上片段：

即看交通意外情況：

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【18:30】

截至下午6時半，車禍傷者中仍有5人留醫，當中3人危殆，包括留醫屯門醫院及威院，1人情況嚴重，涉及37歲孕婦留醫威院，餘下一人亦留醫威院，情況穩定；另有2女1男已出院。

【18:27】

懷孕5個月的37歲孕婦仍留醫深切治療部，情況嚴重。

【16:47】

消息指，車禍中涉及一名懷孕5個月的孕婦，現於威爾斯醫院深切治療部留醫。

【16:20】

截至下午2時，合共8名傷者送院，當中一名女子送到北區醫院，情況危殆；2名男子及3名女子送到威爾斯醫院，當中一男兩女危殆，一男一女穩定；餘下一男一女送到那打素醫院，情況穩定。

【16:10】

據了解，死者為59歲男子，居住大埔富亨邨、與妻子任職食品包裝、育有1兒1女、兒子正就讀大學、女兒有工作。其51歲的妻子受傷，清醒留醫威爾斯親王醫院。

【15:45】

運輸及房屋局局長陳帆就大埔廣福道上午發生的致命交通意外表示十分難過，向死傷者的家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復。他表示，相關政府部門已跟進，為死傷者及其家屬提供協助，警方亦會調查交通意外的原因。

【14:45】

警方在意外現場會見傳媒交代案情。新界北總區交通意外調查組署理總督察曾嘉俊表示，今早11時21分，大埔廣福道一輛的士失事衝向路中安全島，意外共造成1死9傷，死者為59歲男子，9名傷者為4男5女，包括肇事司機，另有一名懷孕5個月的孕婦，年齡介乎4歲至70歲，分別送往威爾斯親王醫院、北區醫院及大埔那打素醫院。

曾嘉俊表示，司機通過酒精呼氣及藥物測試，警方以危險駕駛導致他人死亡罪將63歲司機拘捕，並會以車輛當時的性能、司機精神狀態及當時路面情況三方面作出調查。警方呼籲，如有市民目擊意外發生，呼籲與警方聯絡。

他提到，根據影片片段，當時司機鏟上行人路時，燈號顯示為紅燈，而當時路面交通燈號為正常。他指，肇事司機當時報稱不適送院，送院時清醒。而就4歲小朋友受傷方面，他表示小朋友現時有親人陪同送院，但未知悉傷者中是否有包括到4歲小朋友的親人。

他表示，警方已向周邊商戶取閉路電視影片；又提到行車的狀態涉及案件細節，故不方便透露，但初步當時私家車行駛方向為紅燈。

【12:20】

多輛救護車接報到場，初步消息指，現場一人死亡，另有至少8人受傷，包括一名孕婦及一名小童。傷者分別送往威爾斯親王醫院、北區醫院及大埔那打素醫院，其中一名女子重傷昏迷。警方封鎖現場調查意外原因。

【11:45】

九巴於早上11時45分發通告，指受大埔廣福道外界車交通意外影響，引致大埔廣福道附近一帶交通擠塞，九巴及龍運途經該處的巴士路線班次或會有所延誤或臨時改道行駛。

【11:21】

大埔廣福道102號對開，一輛的士失事衝向路中安全島，有交通燈被撞毀，釀多人受傷，多人疑被困的士車底。現場有市民合力救出被困車底的傷者。意外現場所見，一輛相信是涉事的士，其車頭及車尾損毀；現場亦見有傷者及大灘血跡，另有大量雜物，有交通燈柱被撞斷。

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記者：曾秋文，李榮忠、曾卓鋒