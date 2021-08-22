【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　警方以涉危駕拘捕63歲司機【不斷更新】

大埔廣福道發生致命交通意外。今早(22日)11時許，在大埔廣福道102號對開，一輛的士失事衝向路中安全島，有交通燈被撞毀，釀多人受傷，多人疑被困的士車底。現場有市民合力救出被困車底的傷者。

即看交通意外情況：

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【14:45】

警方在意外現場會見傳媒交代案情。新界北總區交通意外調查組署理總督察曾嘉俊表示，今早11時21分，大埔廣福道一輛的士失事衝向路中安全島，意外共造成1死9傷，死者為59歲男子，9名傷者為4男5女，包括肇事司機，另有一名懷孕5個月的孕婦，年齡介乎4歲至70歲，分別送往威爾斯親王醫院、北區醫院及大埔那打素醫院。

曾嘉俊表示，司機通過酒精呼氣及藥物測試，警方以危險駕駛導致他人死亡罪將63歲司機拘捕，並會以車輛當時的性能、精神狀態及當時路面情況三方面作出調查。警方呼籲，如有市民目擊意外發生，呼籲與警方聯絡。

他提到，根據影片片段，當時司機鏟上行人路時，燈號顯示為紅燈，而當時路面交通燈號為正常。他指，肇事司機當時報稱不適送院，送院時清醒。而就4歲小朋友受傷方面，他表示小朋友現時有親人陪同送院，但未知悉傷者中是否有包括到4歲小朋友的親人。

他表示，警方已向周邊商戶取閉路電視影片；又提到行車的狀態涉及案件細節，故不方便透露，但初步當時私家車行駛方向為紅燈。

【12:20】

多輛救護車接報到場，初步消息指，現場一人死亡，另有至少8人受傷，包括一名孕婦及一名小童。傷者分別送往威爾斯親王醫院、北區醫院及大埔那打素醫院，其中一名女子重傷昏迷。警方封鎖現場調查意外原因。

【11:45】

九巴於早上11時45分發通告，指受大埔廣福道外界車交通意外影響，引致大埔廣福道附近一帶交通擠塞，九巴及龍運途經該處的巴士路線班次或會有所延誤或臨時改道行駛。

【11:21】

大埔廣福道102號對開，一輛的士失事衝向路中安全島，有交通燈被撞毀，釀多人受傷，多人疑被困的士車底。現場有市民合力救出被困車底的傷者。意外現場所見，一輛相信是涉事的士，其車頭及車尾損毀；現場亦見有傷者及大灘血跡，另有大量雜物，有交通燈柱被撞斷。

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記者：曾秋文，李榮忠、曾卓鋒