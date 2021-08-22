【力圖打排球】MIRROR挑戰謝影雪鄧俊文　保錡是非纏身獲ERROR兄弟力撐

▲ 《力圖打排球》

ViuTV推出的新節目《力圖打排球》在今日（8月22日）於旺角麥花臣場館舉行記招及節目錄影，由鄧麗欣（Stephy）率領《男排女將》原班人馬大鬥球技。另外，早前MIRROR大膽向香港羽毛球代表「鄧謝配」的鄧俊文、謝影雪下戰書，這場友誼賽亦在今日舉行。

在《力圖打排球》記者會上，首先由「力圖教練」Stephy指導謝影雪與鄧俊文幾個排球動作，互相交流運動心得。

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▲ （湛斯雅攝）

MIRROR ERROR對決

之後藝人分組玩排球遊戲「圓圈殺波」，由1顧定軒及MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）、李駿傑（Jeremy）組成力圖隊，對戰由ERROR隊的肥仔梁業、193郭嘉駿、阿Dee何啟華、吳保錡、陳子豐、陳宇琛、沈殷怡、余潔瀅及陳海寧。

遊戲是兩隊互相打排球發向對方，Edan最為頑皮，故意把排球發向肥仔梁業下體，為ViuTV高層魯庭暉「報仇」。結果排球撃中肥仔要害，他即是面露痛楚之情倒地。

最後，由MIRROR各成員分別與「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪切磋羽毛球技。當中，Jer羽毛球技不俗，Tiger更獲謝影雪稱讚球技好。

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與「鄧謝配」過招感榮幸

之後MIRROR一同接受訪問，排球健將Ian打羽毛球的技術未及排球般厲害，Jer為Ian護航指：「場館大風而已。」Ian坦言指羽毛球絕對不是自己的強項。

獲謝影雪及鄧俊文讚羽毛球球技優秀的Tiger謙稱：「都是朋友給面子而已。其實我也是跟皮皮（Frankie）學的。但皮皮選擇不來，我對這位師傅有點失望。無論如何，希望他下次爭取更多機會。（即是皮皮來了，就會嬴對家？）我覺得有七、八、九成。」至於今次可以與兩位港隊代表切磋，他們異口同聲表示榮幸。

談到剛才雪雪「錫住」阿Jer，Jer說：「是呀，但對比昨天，她今天已經不如昨天般留手，因為花姐下命令，要他們多用真正實力。昨天（8月21日）他們是讓我們的。（她很傷心呀，你稱呼她「媽媽」。）不是我呀，是司儀說的。怎麼會是媽媽呀？（澄清嗎？）我們的媽媽在這裡，Mirror的媽媽就是Jeremy。」

▲ （湛斯雅 攝）

Edan為新劇操肌

另外，準備開拍新劇的Edan被問到是否在操練肌肉？Edan回應：「是嗎？有這樣的錯覺？操練得很厲害嗎？幸好現在還不用脫掉衣服，尚有些時間操練，希望操fit一些。會努力的。（有八塊腹肌嗎？）八塊？我現在好像有.....」

Jer助Edan回答：「我看過了，但沒有。」Jeremy認為：「應該有四塊。」Edan說：「我本來身體好像沒有八塊。」Anson Lo笑言：「正在儲第一塊。」Edan和應道：「一大塊，哈哈。」

▲ （湛斯雅 攝）

另一邊廂，ERROR四子齊齊接受訪問。

肥仔被問到傷勢如何？他回應：「一下的痛楚。」Dee笑言：「那句叫『有啲嘢冇咗就係冇咗』。肥仔派定心丸：「沒事的，應該。」193安慰他：「上次我中了死亡恒星之後，我變大了，希望你今晚也變大。」保錡謂：「他已經很大了。」

Dee指肥仔是蘑菇獸，保錡說：「香港蘑菇獸，究極蘑菇王。」193笑言自己是九龍灣定海神針，而Dee則自稱：「我才是太和定海神針。」

肥仔認為：「大家下意識覺得我會擊到魯生，經過上次的教訓之後，其實沒有教訓的。魯生是很和善的，一點教訓也沒有。」Dee指他：「愈描愈黑，你好像經歷了一些事情。」肥仔謂：「說說笑而已，沒事的。」

Dee表示：「我們則很擔心打不中魯生，我們希望他再打中的。」193和應：「那麼我們三個便可以單飛，肥仔便被人雪了。」Dee補充：「他被雪後，人工可以跟我們分享。」保錡笑道：「那就和味了。」

▲ （湛斯雅攝）

談到眾人的球技，肥仔說：「一如既往，基本上我的三位球員也不懂打波。」193反駁：「不是的，我在力圖很厲害的，劇情內，我們練習了數個月。」肥仔強調：「你也說了是劇情內。」保錡則謂：「我踢波OK的。」Dee也不服輸：「我當旁述OK的。」

193透露：「經過昨天的採排後，發現排球環節並非佔很多，有很多其他Mini Games，我們會在Mini Games內很盡力，排球那邊盡不到了，已盡了。」

保錡被問及近日心情如何？他表示很開心，「今天可以在麥花臣內做到這個騷，可以令《我們不Chok》讓更多人聽到，其實也很開心。」肥仔覺得保錡進步了，「可以Tag到我們的歌。」保錡稱：「《我們不Chok》真的好聽。」

193認為：「我們每人也有很多負面新聞，但是別人說的，如果有證據便拿出來，他現時也沒事。我們向來都不太理會這些評價，總有人會評擊，不論是好人還是賤人，也會有人覺得你是賤人。」

問到有否被照肺？保錡說：「今日也是打排球及唱歌。」193則指：「今天他也能出現在此，因為他真的沒事。那指控純粹是一個指控，也沒有證據。」保錡說：「其實剛剛也想打羽毛球，中學時也有加入校隊，剛剛休息時也有跟他們打，覺得可以從中學習。」

其他隊員被問到有沒有給保錡鼓勵說話？肥仔反問：「沒問題時為何要說一些鼓勵說話？」193覺得：「很尷尬的，如果那人本來就沒事，卻無故去鼓勵他，我不想無故突然被人鼓勵，我身冇屎。」肥仔認同道：「無故去鼓勵的話，其實冇屎也會變成有屎。」

193說：「會令他不舒服。跟他說加油，他沒做過，加甚麼油？」Dee謂：「別人明明很開心，卻要問他為何不開心。」

問到女友沙律如何看保錡的負面新聞，他答謝女友：「很開心她這段時間，在一起這麼久，我覺得作為男朋友要負一個責任，就是要做得更好。我要很專注在我的事業上，令我的事業有一點成就，對他有承諾。這是我想做的事情，我希望可以為沙律做到更多的事。」

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣專訪