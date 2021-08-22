【力圖打排球】MIRROR挑戰謝影雪鄧俊文　保錡是非纏身獲ERROR兄弟力撐【有片】

ViuTV推出的新節目《力圖打排球》在今日（8月22日）於旺角麥花臣場館舉行記招及節目錄影，由鄧麗欣（Stephy）率領《男排女將》原班人馬大鬥球技。另外，早前MIRROR大膽向香港羽毛球代表「鄧謝配」的鄧俊文、謝影雪下戰書，這場友誼賽亦在今日舉行。

在《力圖打排球》記者會上，首先由「力圖教練」Stephy指導謝影雪與鄧俊文幾個排球動作，互相交流運動心得。

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▲ （湛斯雅攝）

MIRROR ERROR對決

之後藝人分組玩排球遊戲「圓圈殺波」，由1顧定軒及MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）、李駿傑（Jeremy）組成力圖隊，對戰由ERROR隊的肥仔梁業、193郭嘉駿、阿Dee何啟華、吳保錡、陳子豐、陳宇琛、沈殷怡、余潔瀅及陳海寧。

遊戲是兩隊互相打排球發向對方，Edan最為頑皮，故意把排球發向肥仔梁業下體，為ViuTV高層魯庭暉「報仇」。結果排球撃中肥仔要害，他即是面露痛楚之情倒地。

最後，由MIRROR各成員分別與「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪切磋羽毛球技，MIRROR面對專業羽毛球手，最終以2：11慘敗。不過當中的Jer羽毛球技不俗，Tiger更獲謝影雪稱讚球技好。

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與「鄧謝配」過招感榮幸

之後MIRROR一同接受訪問，排球健將Ian打羽毛球的技術未及排球般厲害，Jer為Ian護航指：「場館大風而已。」Ian坦言指羽毛球絕對不是自己的強項。

獲謝影雪及鄧俊文讚羽毛球球技優秀的Tiger謙稱：「都是朋友給面子而已。其實我也是跟皮皮（Frankie）學的。但皮皮選擇不來，我對這位師傅有點失望。無論如何，希望他下次爭取更多機會。（即是皮皮來了，就會嬴對家？）我覺得有七、八、九成。」至於今次可以與兩位港隊代表切磋，他們異口同聲表示榮幸。

談到剛才雪雪「錫住」阿Jer，Jer說：「是呀，但對比昨天，她今天已經不如昨天般留手，因為花姐下命令，要他們多用真正實力。昨天（8月21日）他們是讓我們的。（她很傷心呀，你稱呼她「媽媽」。）不是我呀，是司儀說的。怎麼會是媽媽呀？（澄清嗎？）我們的媽媽在這裡，Mirror的媽媽就是Jeremy。」

▲ （湛斯雅 攝）

Edan為新劇操肌

另外，準備開拍新劇的Edan被問到是否在操練肌肉？Edan回應：「是嗎？有這樣的錯覺？操練得很厲害嗎？幸好現在還不用脫掉衣服，尚有些時間操練，希望操fit一些。會努力的。（有八塊腹肌嗎？）八塊？我現在好像有.....」

Jer助Edan回答：「我看過了，但沒有。」Jeremy認為：「應該有四塊。」Edan說：「我本來身體好像沒有八塊。」Anson Lo笑言：「正在儲第一塊。」Edan和應道：「一大塊，哈哈。」

▲ （湛斯雅攝）

保錡回應緋聞

另一邊廂，ERROR成員齊接受訪問。肥仔被問到傷勢時回應：「一下的痛楚。」Dee笑言：「那句叫『有啲嘢冇咗就係冇咗』。肥仔派定心丸：「沒事的，應該。」193安慰他：「上次我中了死亡恒星之後，我變大了，希望你今晚也變大。」保錡謂：「他已經很大了。」

Dee指肥仔是蘑菇獸，保錡說：「香港蘑菇獸，究極蘑菇王。」193笑言自己是九龍灣定海神針，而Dee則自稱：「我才是太和定海神針。」

▲ （湛斯雅攝）

至於近日是非纏身的保錡被問近日心情？他表示心情未受大影響。193補充：「我們每人也有很多負面新聞，但是別人說的，如果有證據便拿出來，他現時也沒事。我們向來都不太理會這些評價，總有人會評擊，不論是好人還是賤人，也會有人覺得你是賤人。」

問到有否被照肺？保錡說：「今日也是打排球及唱歌。」193則指：「今天他也能出現在此，因為他真的沒事。那指控純粹是一個指控，也沒有證據。」

至於女友沙律如何看保錡的負面新聞，保錡表示感謝女友：「我覺得作為男朋友要負一個責任，就是要做得更好。我要很專注在我的事業上，令我的事業有一點成就，對他有承諾。這是我想做的事情，我希望可以為沙律做到更多的事。」

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣專訪