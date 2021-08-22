【施政報告】林鄭月娥強調會「好俾心機」　做好任內最後一份施政報告

▲ 特首林鄭月娥今日（22日）出席港台31及32台施政報告公眾諮詢會。（陳靜儀攝）

新一份施政報告10月6日發表，亦為特首林鄭月娥任內最後一份施政報告。林鄭月娥今日（22日）出席施政報告公眾諮詢會，現場設有視像直播，讓參與的市民提問，亦有市民獲邀到場出席。市民關注會否再派消費卷，亦有人關注有何措施或項目阻礙國情教育及推廣《國安法》。林鄭月娥強調，會「好俾心機」做好這份施政報告。

行政長官林鄭月娥今日出席港台31台及32台施政報告公眾諮詢會，是次諮詢會在西九戲曲中心舉行，現場及網上參加的市民各有53人，現場另設視像直播，市民也可透過香港電台的社交專頁留言發問。席上有市民關注會否再派出消費卷，亦有市民關注樓價、教育等問題。另一方面，有離島區校長關注跨境學童上學問題及指出政府應評估有何措施或項目阻礙國情教育及推廣《國安法》。

林鄭月娥表示，即將發表的施政報告為本屆政府第五份，亦為自己任內最後一份。她指，很多人或對此有更大期望強調自己會「好俾心機」做好這份施政報告。

她亦表示，2019年下半年發生社會事件，至近年受到新冠肺炎疫情影響，香港經歷超過兩年的嚴峻挑戰，至今仍未能走出疫情，故明白市民對未來或更有期盼。

對於有市民關注政府明年會否繼續派發消費券，她未有明確表態，僅指全民派發消費券要使用很多公帑，故財政司司長要考慮政府財政情況及香港經濟。

她續指，現時本港經濟出現不錯的反彈，政府已上調香港全年經濟增長預測，料失業率下月會再改善。她強調，政府會繼續努力，又指香港有有良好背景，經濟可以看得更遠，隨著國家的十四五規劃，香港有發展空間，並融入國家發展大局。她又表示，中央做了兩大舉措令香港局面穩定、前景更好，包括保障長治久安的《國安法》，以及確保愛國者治港的完善選舉制度。她又說，未來行政立法關係應該互相配合及制衡，增加行政機關推行政策的效能。

她另指，政府會會聯同再培訓局及相關工會，由政府補貼培訓人才予欠缺人手的行業，讓他們邊做邊學；同時民政事務局會考慮如何加強社區的文化藝術發展支援。

她亦表示，希望青年人留港發展，更指鄰近大灣區有逾8,000萬人口，認為沒有理由放過機會；她更指政府推出的大灣區青年就業及創業計劃，均為青年提供多元發展。她強調，自己上任時出要做好青年「三業三政」條件，各樣工作已經展開，包括透過青年委員自薦計劃加入體制。她又說，在今次諮詢聆聽不少「落地」的意見，希望部分意見不用等到《施政報告》才處理。

就有關樓價高昂問題、將軍澳當區交通及跨境學童問題，林鄭月娥回應指跨境學童屬一個大問題，將要求教育局研究，惟她指出問題涉及兩地，故亦需要深圳同意讓學童每日跨境返香港上課而不會有任何防疫風險。她又表示，現屆政府發展一個地方做房屋或商業，都必須以運輸基建先行；隨著將軍澳的跨灣大橋成形，藍田隧道及中九龍幹線開通，相信當區的交通問題應該很快會解決。

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記者：曾卓鋒