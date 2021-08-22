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【MIRROR成員】Edan變「女爵安」撞樣宋智孝　爵屎力撐：絕世大美女【多圖】

娛樂 12:50 2021/08/22

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Edan變「女爵安」

《大叔的愛》讓MIRROR成員呂爵安（Edan）的喜劇細胞大爆發，「小諧星」Edan亦愈來愈鬼馬，跟「靚仔偶像」路綫漸行漸遠的Edan，日前再「自毀形象」，變成「女爵安」要笑死粉絲。

Edan近日正拍攝ViuTV新劇《i.SWIM》，而他昨日（21日）在IG發布兩段短片，片中他把自己樣子合成在女子身上，成為「女爵安」大賣嬌俏。

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Edan寫道：「古語有云：如果將一個男仔個樣放落女仔到，而出到嚟都係靚話，咁嗰個人就係靚仔！Edan係咪靚仔？我用例子證明比大家睇！同大家介紹女爵安！#笑死我 #阿妹瘦咗係咪就係咁嘅樣 #其實我都真係幾索」

同場加映：靚媽廚房

爵屎力撐美女

不少網民留言「女爵安」樣子甜美，甚至跟韓星宋智孝撞樣，不過更多網民形容「女爵安」的確與妹妹「小如豬」十分似樣，甚至懷疑本來就是妹妹上陣所拍。

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Edan短片獲不少讚好，廖碧兒、林奕匡、張紋嘉等圈中人都激讚，不過MIRROR成員Stanley（邱士縉）就以嘔吐表情回應，Jeremy（李駿傑）亦留言：「你唔好Po小如出嚟啦」。

幸一眾爵屎力撐偶像，紛紛留言：「原來女爵安係絕世美女」！

同場加映：Edan訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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