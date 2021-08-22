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【七公主】陳曉華咬木塞練咬字　Hera演技大躍進獲讚

娛樂 12:37 2021/08/22

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陳維冠（Joe）監製TVB新劇《七公主》至今播了兩星期，鑑於宣傳海報有8位花旦：黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、劉佩玥、鄺潔楹、江嘉敏及陳曉華，網民自劇集開播以來一直揣測誰是「偽公主」。

「八公主」之一的2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）第二周出場，飾演強姦案受害者胡映雪，因遇上擅於詭辯的辯方律師，及親母因財失義推翻口供以致敗訴收場。心灰意冷的映雪向代表律師顧靈珊（黃翠如飾）灰心道別，並留下一句似有玄外之音的對白：「如果我有你這樣的家人多好。」

網民讚陳曉華進步

之後映雪自殺身亡，此舉不但震驚了靈珊，亦震驚了萬千網民；眾人對於Hera似是疑非的公主身份更好奇，有人覺得她出場集數少應不是公主，亦有人指監製陳維冠擅於搞怪，覺得事情冇咁簡單，有人更「柯南」上身：「片尾佢成個黑衣人咁同翠如對話，一定未死！可能黑化咗。」

對於網民疑問，陳維冠笑言：「佢的確係會再出場，回歸方式仲好特別！」除了「公主身份」引發熱議，映雪遭生母背叛網民亦睇到咬牙切齒：「個阿媽仲瞓唔瞓得著呀？」、「家門不幸」、「個阿媽小心畀天收」、 「係唔係親生架？」

Hera演戲經驗雖然尚淺，但由於演得自然，樣子討好，更有網民留意到她黐脷筋情況有改善：「演技進步咗，對佢改觀。」、「黐脷筋冇晒，畀10個Likes。」

陳曉華連喊3日

對於網民正評，曉華大感驚喜，並謂會繼續努力做到更好：「知道自己咬字唔理想，所以有搵老師指導同練習，包括咬木塞以及唔同類型嘅肌肉訓練。」

她透露為《七公主》連續拍攝了3日喊戲，對自己來說是大挑戰：「第一次應付長時間喊戲，擔心喊到無晒眼淚，所以嗰3日我有飲多啲水，確保有足夠淚水。」她又大讚監製指導足夠兼指示清晰。

短短兩周製造不少討論點的《七公主》，下周劇情再度進入高潮，靈珊與青桐（高海寧飾）不和升級，靈珊怒摑青桐，絕對是兩位花旦的「考牌」場口。

而為賺錢偽造證書的顧雙兒（江嘉敏飾）被捕入獄，並在獄中遭圍毆。

撰文 : TOPick柴犬出動

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