【打擊罪案】警方一連兩日採取反罪惡行動　拘21人涉管有危險藥物及酒駕等罪

▲ 警方一連兩日進行代號「星軌」（STARORBIT）的反罪惡行動，重點打擊涉及與車輛使用有關的罪案。（警方資料圖片）

西九龍總區行動部、西九龍警察機動部隊、西九龍衝鋒隊、西九龍交通部及油尖警區人員於昨晚（8月21日）至今晨（8月22日）展開代號「星軌」（STARORBIT）的反罪惡行動，重點打擊涉及與車輛使用有關的罪案，於西九龍總區內多個地點設立路障檢查站截查可疑車輛。



行動中，警方共拘捕20人，包括16名本地男子、2本地女子及2名非華裔男子，分別涉嫌「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者風險保險」、「駕駛行車證過期車輛」、「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」及「外出時未有攜帶身份證明文件」。當中亦有被捕人另外涉嫌違反法庭保釋條件、逾期繳交交通罰款及因一宗詐騙案而被警方通緝。



警方在行動中共檢獲約26克懷疑霹靂可卡因、8克懷疑可卡因及5克懷疑大麻，市值共約值56,200元，涉及毒品的案件分別交由油尖警區刑事調查隊及深水埗分區行動及支援小隊跟進。



另外，人員亦發現3輛懷疑非法改裝私家車，涉事車輛已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗，案件交由西九龍總區交通部執行及管制組跟進。



油尖警區反三合會行動組聯同西九龍警察機動部隊人員，巡查區內多間酒吧及夜總會，於柯士甸道一間酒吧內，拘捕一名53歲男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。兩名男職員，年齡為30及34歲，沒有按《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）的要求注射疫苗，人員遂向他們發出定額罰款通知書。

酒吧內64男35女顧客，年齡介乎21至至55歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。當中24男19女顧客，年齡介乎22至40歲，沒有按《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）的要求注射疫苗，人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方表示，會繼續加強執法行動打擊相關罪行，以防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。另外，亦呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：李榮忠