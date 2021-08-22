《怒火》 香港開畫3日破5百萬票房　呂良偉謝票緬懷陳木勝

▲ （左）呂良偉、張文傑、楊天宇、黃德斌現身謝院為《怒火》謝票。

由甄子丹身、謝霆鋒主演的陳木勝遺作《怒火》在香港開畫以來，連續3日穩居賣座冠軍，票房已破500萬元。為答謝觀眾，平時極少參與謝票的「呂哥」呂良偉也偕黃德斌、楊天宇及張文傑同到戲院與戲迷作近距離接觸。

呂哥緬懷陳木勝導演

呂哥透露，已欣賞過《怒火》3次，並讚嘆道：「在今日已很難拍出這樣認真、製作嚴謹的香港動作大片，作為香港人，應該要感到自豪！」

他藉此機會，緬懷才華橫溢的陳木勝導演：「在1985年拍劇集《雪山飛狐》，陳木勝本來是杜琪峯的助理編導，這是他升任導演的第一齣劇集，我有幸能和他合作；想不到，陳木勝導演最後的一齣電影《怒火》，我也有份演出，這是個奇妙的緣份，陳木勝導演的離去，絕對是電影界的重大損失！」

呂良偉在《怒火》的主要戲分是在一個已廢置商場拍攝，沒水、沒電、沒冷氣，高溫下更要拍打戲，辛苦程度可想而知，幸得好友甄子丹以實際行動支持，呂哥笑道：「雖然子丹沒在這場戲出現，但他真的有義氣，早已對我講明：『你拍幾多天，我陪足你幾多天！』果然我拍了7天，他真的來了7天！」

黃德斌披露準備功夫

同樣在謝票大受歡迎的「大叔」黃德斌，則向觀眾披露埋位前的準備功夫：「劇組有專人教我們有關槍械的知識，如怎樣用槍、入彈、拆槍，訓練時用真槍實彈，令我們去到現場發揮得更好；同時有軍人出身的外籍動作指導，訓練我們的隊形，怎樣進攻及防守，令武術指導在現場一聲號令、我們就能立即做到。」

令人難忘的動作場面，當數北京道槍戰一幕，德斌解畫：「那是實景加搭景拍攝，記得到尖沙咀外景，我們天未光已經要化好妝，埋位盡量一take過，因為早上八點前，街道就要解封；我們在搭景那邊亦拍了很多天，相對算是順利，只是天氣很熱而已。」

同場謝票的楊天宇（Angus）大爆在北京道一幕誤傷了張文傑（German ），Angus說：「在最後一場肉搏戰，本來已經試過好多次位，動作設計叫我打得快一點，怎知手肘就不慎打中張文傑左邊額頭位置，令我內疚了很久！」

張文傑聞言，居然一頭霧水，反問Angus ：「有這樣的事嗎？我真的記不起來了！」Angus啼笑皆非：「這件事令我內疚了很久，他竟然記不起來！」German 笑道：「應該沒有什麼大問題，拍動作戲難免會有少少受傷！」Angus開玩笑說：「可能我打得太大力，打到German 失憶吧！」