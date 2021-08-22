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【香港經濟】陳茂波指本地經濟有逐步好轉跡象　料消費券效應8月份呈現帶動經濟

社會 13:19 2021/08/22

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財政司司長陳茂波今日（22日）亦在網誌預告中央安排宣講團本周到港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》，特區政府未來會繼續加強對外宣傳，講解規劃綱要對香港發展的重要性。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波今日（22日）表示，本地經濟呈逐步好轉跡象，惟仍未完全恢復至去年初疫情爆發前的水平。他預料，隨著消費券的效應在八月份開始呈現，進一步拉動私人消費增長，將帶動相關行業的就業情況進一步改善。他亦提到，香港的社會和經濟發展，一直與內地的發展和需要緊密相連，中央安排了宣講團今周到港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》，特區政府未來亦會繼續加強對外宣傳，向社會多講解規劃綱要對香港發展的重要性，讓全社會一同攜手努力，推動建設更美好將來。

【施政報告】林鄭月娥強調會「好俾心機」 做好任內最後一份施政報告。詳情即看：【下一頁】

陳茂波在其網誌表示，本地經濟呈逐步好轉的跡象。繼早前公布第二季經濟增長7.6%、並上調全年增長預測至5.5%至6.5%後，上周公布最新的失業率亦回落到5%，相較於今年初的7.2%，已累計回落了2.2個百分點。就業不足率亦由今年初的4%，回落至最新的2.4%。不同行業的就業情況也見改善。與消費及旅遊相關行業如零售、住宿及膳食服務業合計的失業率由年初11%的高峰回落到現時的7.6%，當中餐飲服務業的失業率下跌1.4個百分點至8.6%，遠低於年初14.7%的高位。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦明顯回落。

然而，他指出即使各行業的就業情況逐步好轉，但仍未完全恢復至去年初疫情爆發前的水平。以零售、住宿及膳食服務業為例，目前相關行業的失業率仍較疫情前5.2%水平高逾兩個百分點。我們預期，隨著消費券的效應在八月份開始呈現，進一步拉動私人消費增長，將帶動相關行業的就業情況進一步改善。他亦表示，目前經濟以至就業市場的改善勢態能否持續，還視乎疫情的變化以及防疫控疫工作的成效。接種疫苗除了為自己、家人和朋友提供更好保護，也是為香港經濟復蘇提供更穩固的基礎。

另外，他提及國家經濟持續穩步向前並朝高質量發展，為香港提供了繁榮發展的最有力支撐，而金融服務業是香港經濟的最強環節，而內地《十四五規劃綱要》勾劃國家未來五年發展方向，這對香港未來如何部署創新科技、金融、法律及其他專業服務等發展，提供清晰的路徑。

他預告中央安排宣講團本周到港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》，特區政府未來會繼續加強對外宣傳，講解規劃綱要對香港發展的重要性。

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責任編輯：曾卓鋒

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