【貧富懸殊】羅致光指公共房屋減貧成效最顯著　強調房屋政策須以年計時日彰顯其效

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示，公共房屋是眾多政策中減貧成效最顯著的一個。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光表示，提到由上屆政府開始，在收入再分配政策中的福利轉移，是自香港回歸以來，一個明顯的實質及相對增幅。他亦表示，公共房屋是眾多政策中，減貧成效最顯著的一個。

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羅致光今日（22日）發表網誌，引用2001至2016年四屆政府的堅尼系數進行比較，指出本港堅尼系數的減幅由0.010至0.016不等，15年間入息稅變化不大，高收入人士所面對的標準稅率315%基本上沒有變化；而透過福利轉移所減低的收入不均情況，由2001至2016年，堅尼系數的減幅由0.045至0.051不等。福利轉移對堅尼系數的影響明顯較稅收的影響為高，約為三至四倍。

他指出，第四屆政府的福利轉移政策有較明顯的變化，政府於教育、醫療及社會福利的實際經常性開支增加超過4成，堅尼系數的減幅，由0.046增加至0.051。他又提到，《2019年香港貧窮情況報告》中，公共房屋的減貧效果最大，在2019年足以令26.1萬人脫貧，減低整體貧窮率3.7個百分點。

他亦指出，現屆政府在《長遠房屋策略》中，將公營房屋所佔比例由六成增加至七成，便是以公營房屋加強經濟及財富分享的策略；但由於發展土地與興建房屋，不是立竿見影，乃需要以年計的時日才能將其效果彰顯。

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責任編輯：曾卓鋒