  • 33°C
香港時間 : 2021822日 (週日) 15:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無牌酒吧】警方突擊搗破觀塘懷疑無牌酒吧拘30人　26歲負責人另被控藏攻擊性武器

社會 13:52 2021/08/22

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

警方突擊搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕4名本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」。（警方資料圖片）

西九龍總區反三合會行動組人員今日（8月22日）凌晨約12時30分展開代號「雷霆21」（THUNDERBOLT21）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘道448至458號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

警方在行動中，拘捕4名本地男負責人，年齡介乎25至27歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。該單位內14男12女，年齡介乎16至25歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，人員於單位內檢獲一支伸縮棍，經初步調查後，人員拘捕1名26歲本地男負責人亦同時涉嫌「藏有攻擊性武器」。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

同場加映：【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒    教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽：


【TOPick診症室】骨科醫生拆解運動創傷謬誤　 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【打擊罪案】警方一連兩日採取反罪惡行動　拘21人涉管有危險藥物及酒駕等罪
今日 13:10
【打擊罪案】警方一連兩日採取反罪惡行動　拘21人涉管有危險藥物及酒駕等罪
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　警方以涉危駕拘捕63歲司機【不斷更新】
今日 14:54
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　警方以涉危駕拘捕63歲司機【不斷更新】
【施政報告】林鄭月娥強調會「好俾心機」　做好任內最後一份施政報告
今日 12:57
【施政報告】林鄭月娥強調會「好俾心機」　做好任內最後一份施政報告
【新冠疫苗】孔繁毅：長者接種後嚴重副作用低　盼推高接種率予局部放寬防疫措施
今日 13:41
【新冠疫苗】孔繁毅：長者接種後嚴重副作用低　盼推高接種率予局部放寬防疫措施
【集體中招】屯門醫院再多4人成為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者　全部情況穩定
18:55 2021/08/21
【集體中招】屯門醫院再多4人成為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者　全部情況穩定

你可能感興趣

【打擊罪案】警方一連兩日採取反罪惡行動　拘21人涉管有危險藥物及酒駕等罪
今日 13:10
【打擊罪案】警方一連兩日採取反罪惡行動　拘21人涉管有危險藥物及酒駕等罪
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　警方以涉危駕拘捕63歲司機【不斷更新】
今日 14:54
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　警方以涉危駕拘捕63歲司機【不斷更新】
【施政報告】林鄭月娥強調會「好俾心機」　做好任內最後一份施政報告
今日 12:57
【施政報告】林鄭月娥強調會「好俾心機」　做好任內最後一份施政報告
工廈 香港 酒吧 飲品 觀塘 罪行

最高瀏覽

【二等公民】移民英國列舉「後悔」數個原因 港爸：子女懷念每晚做功課到12點的日子
10:43 2021/08/21
【二等公民】移民英國列舉「後悔」數個原因 港爸：子女懷念每晚做功課到12點的日子
【Staycation】自備鍋具食材入住迪士尼酒店　無品住客在IG分享露台打邊爐體驗
16:37 2021/08/21
【Staycation】自備鍋具食材入住迪士尼酒店　無品住客在IG分享露台打邊爐體驗
【小一面試】培正小學面試 33°C人潮逼爆操場　家長目擊安排混亂小孩中暑狂嘔暈倒
15:10 2021/08/20
【小一面試】培正小學面試 33°C人潮逼爆操場　家長目擊安排混亂小孩中暑狂嘔暈倒