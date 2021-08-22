【無牌酒吧】警方突擊搗破觀塘懷疑無牌酒吧拘30人　26歲負責人另被控藏攻擊性武器

▲ 警方突擊搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕4名本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」。（警方資料圖片）

西九龍總區反三合會行動組人員今日（8月22日）凌晨約12時30分展開代號「雷霆21」（THUNDERBOLT21）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘道448至458號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。



警方在行動中，拘捕4名本地男負責人，年齡介乎25至27歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。該單位內14男12女，年齡介乎16至25歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。



此外，人員於單位內檢獲一支伸縮棍，經初步調查後，人員拘捕1名26歲本地男負責人亦同時涉嫌「藏有攻擊性武器」。所有被捕男女現正被扣留調查。



警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：李榮忠