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【新冠疫苗】孔繁毅：長者接種後嚴重副作用低　盼推高接種率予局部放寬防疫措施

社會 13:41 2021/08/22

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新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅形容現時長者接種新冠疫苗的比率偏低。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種劑次已逾700萬劑，惟僅3成70歲或以上人口已接種首劑疫苗，80歲以上長者更僅1成人接種。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅形容現時長者接種新冠疫苗的比率偏低，有需要加強接種率；又期望未來2、3個月，可將接種率推高至8、9成，屆時將有條件局部放寬感染控制措施。

新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今早(22日)接受電視節目訪問時形容，現時長者接種新冠疫苗的比率偏低，但強調現有數據顯示，本港接種疫苗後副作用數字屬於低，70歲以上長者亦只有約2%於接種後出現貝氏面癱、血管栓塞等嚴重副作用。

他續指，有見本身患有嚴重心臓病及長期吸煙等與冠心病有關的人士，接種後出現副作用會較多，即使本身有糖尿或高血壓，即使控制得不好，接種疫苗問題都不大；不過一旦感染新冠肺炎，75歲以上人士的死亡率比常人高230倍，而85歲以上人士會高出600倍，強調兩款疫苗對長者來說都相當安全。

孔繁毅補充，年輕人接種後出現心肌炎個案則較多，大部分都屬於輕微，約一周後可以痊癒；認為有需要加強現時本港新冠疫苗接種率，希望未來兩三個月能夠將接種率推高至7、8成，甚至8、9成，屆時將有條件局部放寬感染控制措施。

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責任編輯：陳正怡

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