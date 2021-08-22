【學業壓力】14歲少女聲稱不堪父母學業施壓輕生　留千字遺書控訴：來生不要再見

▲ 內地社交媒體瘋傳14歲少女因不堪父母壓力而輕生。

父母在學業上給予子女太大壓力，可能會適得其反。近日一封據稱由14歲少女所寫的遺書在網上瘋傳，內容提到自己滿足不了父母在學業上的要求，遭到辱罵及毆打，令她感到難受，又指自己人生被毁，希望父母接下來好好對待弟弟。聲稱是少女親戚的人表示，少女承受不住壓力，選擇跳樓輕生。

曾被父母辱罵毆打

綜合內媒報導，上海南匯區一名14歲少女，日前被傳跳樓輕生。一名自稱是少女親戚的人，上傳數張照片，展示少女所寫的遺書。該名親戚指少女乖巧及內向，因承受不住父母的壓力而選擇輕生。遺書內容提到父母要求她保持好成績，滿足不了的話便會遭到父母辱罵及毆打，曾經被打過手臂、大腿及背部等，令她感到難過。

你們愛的不是我，是衝進班級前10、年級排名前20的我，是考到滿分的我。你們心目中完美的女兒太優秀，我達不到。

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她指自己已盡力，「實在受不了」，不敢面對下一次語文60多分、數學70多分及英語80多分的成績，認為自己消失了也不錯，「不用擔心我抄人作業、背着你們玩電子產品，也不用花錢買我喜歡的東西」。少女又將積蓄及手機放在桌面，指家人可拿來使用。她指自己離開之後，家中少了一個「敗家子」，家庭會富裕起來。

望父母停止傷害

少女提醒家人替她還書給學校圖書館，並代為向老師說聲謝謝。她形容自己人生已被毁，希望父母停止這種傷害，好好對待弟弟。

毁掉一個人很簡單，只要毁了她的童年，其餘一切順其自然。請收手這種傷害，這並不威風。

事件在網上傳開之後，有人質疑遺書真偽，有人則為少女的遭遇感到心痛：

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責任編輯︰王明芳