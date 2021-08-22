【新冠疫苗】孔繁毅料兒童接種後心肌炎反應更低　現待藥廠數據以決定需否下調接種年齡

▲ 孔繁毅料兒童接種後心肌炎反應更低，現待藥廠數據以決定需否下調接種年齡。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾700萬劑新冠疫苗，現時僅復必泰疫苗准予12歲以上青年接種。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，現仍待復必泰及科興提交最新數據，以待專家委員會決定是否適合再下調接種年齡；又料男童接種復必泰後引發心肌炎機會或較青少年相若甚或更低。

新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今早出席電視節目訪問後提到，兒童整體免疫系統發展未完成，或未及成人全面，相信接種新冠疫苗引發心肌炎機會較青少年相若甚或更低；現仍待復必泰及科興提交最新數據，以待專家委員會開會，商討是否適合再下調接種年齡至3歲或5歲。

至於需否進一步接種第三劑加強劑，他稱，現時研究集中免疫系統受影響的人士，包括曾接受移植或化療的人士，或者正服用生物製劑的長期病患者等，發現有關群組接種兩劑新冠疫苗後，整體抗體水平很低，或有需要短期內接種加強劑，專家會研究肌肉或皮內注射的不同效果；又指接種第三劑後產生的副作用，或不如第二劑大，具體情況有待臨床研究確認。

孔繁毅又指，港大混針研究有135人參與，分為3組，其中一組會先接種復必泰疫苗，再接種科興疫苗，而另外兩組分別接種兩劑復必泰及兩劑科興作為比對；初步發現混針後的疫苗保護力相若，但仍須觀察對變種病毒的效用。

另外，勞福局正向印尼和菲律賓互認疫苗接種事宜，料本周內可公布細節，又擬安排抵港外傭集中於一至兩間酒店檢疫，孔繁毅表示有關安排如落實，外傭抵港後要接受監察和隔離一段時間，即使完成接種，都要做病毒檢測，確認最近有否受感染，亦有需要檢驗是否帶抗體。

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責任編輯：陳正怡