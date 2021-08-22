【香港小姐2021】一文盡睇20強佳麗詳細資料　陳聖瑜王嫿嫿成今屆冠軍大熱【多圖】

▲ 《2021香港小姐競選》20強佳麗資料。

全城矚目選美盛事《2021香港小姐競選》在今晚（8月22日）舉行準決賽，在賽前的港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》內，已把原本入圍的28位佳麗淘汰出8位，即是只20名佳麗可晉級參加今晚的《2021香港小姐競選》準決賽。

今屆港姐20強佳麗如下：宋宛穎、戴佳敏、王嫿嫿、張嘉倩、余曉蕙、劉珍寶、葉靖儀、楊培琳、陳懿德、梁允瑜、余詠童、陳聖瑜、王嘉慧、梁凱晴、莫韻諰、伍韻婷、施苿莉、邵初、關楓馨、梁菁琳。

當中，陳聖瑜與王嫿嫿兩大熱門冠軍，在早前出席商場活動時，已率先現場觀眾投票選為「至Like佳麗」，先拔頭籌。另外，在港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》內，陳聖瑜、宋宛穎、葉靖儀施及茉莉分別奪小組的第一名。

由慧妍雅集50位師姐、錢家樂率領4位小生司儀、5大評判，在《2021香港小姐競選》準決賽內考驗廿位晉級候選佳麗。20強資料如下：

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同場加映：蔡雪瑩專訪