【香港運動員】世界U20田徑賽110米欄張紹衡再破記錄跑出13秒53奪第7　賽後感謝田總及教練團隊

▲ 香港選手張紹衡兩日內第三度打破香港U20港青紀錄，他感謝香港田徑總會支援及教練團隊支持。（香港田徑總會FB）

於非洲肯亞舉辦的「世界U20田徑錦標賽」男子110米欄中，香港選手張紹衡昨日（22日）決賽跑出13秒53的成績，兩日內第三度打破香港U20港青紀錄，取得第7名。張紹衡感謝香港田徑總會支援及教練團隊，冀未來可以再創更多佳績：

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【香港運動員】世界U20田徑賽110米跨欄複賽 張紹衡跑出13秒57殺入決賽再破香港紀錄。詳情即看：【下一頁】

香港田徑總會昨日上載張紹衡賽後感想的影片，張紹衡表示，自己現時身處肯亞，剛完成世界U20田徑錦標賽。他表示，「很高興能夠三次打破自己的PB（個人最佳記錄），以及創造到香港佳績」。他感謝香港田徑總會一切的支援，不論是訂機票、酒店及教練團隊的支持。他特別感謝自己的教練團隊，包括蕭Sir、何Sir以及一班教練，協助他在今次比賽創造佳績，希望未來可以有更多佳績。

張紹衡三次成績：

預賽：13秒72 複賽：13秒57 決賽：13秒53

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記者：曾卓鋒