【新冠肺炎】32歲男子初步陽性證受疫苗病毒株污染　不列作確診個案

衞生防護中心日前接獲一宗初步陽性個案，涉及一名32歲男子於鴨脷洲海怡半島海怡廣場張永發醫生診所抽取樣本對新冠病毒呈初步陽性；港大微生物學系講座教授袁國勇上周四(19日)到診所視察後，認為個案屬假陽性個案，大可能是被診所提供疫苗污染樣本。詳情請見【下一頁】

中心今日(22日)發布個案最新調查結果，指病人8月16日於私家醫生診所抽取的咽喉樣本，經衞生署公共衞生化驗服務處化驗後結果呈陽性，但病毒量低，Ct值34至37，而病人入院後對病毒和抗體檢測均呈陰性。

中心指，私家醫生為病人抽取樣本前，同日在診所同一位置曾為其他市民注射科興新冠疫苗，而根據香港大學微生物學系對該病人的樣本的基因分析，有關病毒樣本與SARS-CoV-2疫苗病毒株吻合。



發言人稱，基於個案的臨床數據、流行病學資料和相關分析結果，中心認為該個案與疫苗病毒株污染吻合，故不會將其列為感染個案，中心已安排相關密切接觸者取得陰性檢測結果後離開檢疫中心。

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責任編輯：陳正怡