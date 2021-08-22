【力圖打排球】謝影雪鄧俊文與MIRROR較量羽毛球　「鄧謝配」成功自肥讚Tiger球技好

▲ 東京奧運港隊代表「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪齊齊受訪。（湛斯雅 攝）

東京奧運港隊代表「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪今日（8月22日）出席ViuTV節目《力圖打排球》記招，與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）及ERROR成員梁業（肥仔）打羽毛球，氣氛甚佳。

鄧俊文和謝影雪齊齊接受TOPick訪問，大談與MIRROR及ERROR打羽毛球的感受。

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▲ （湛斯雅 攝）

「鄧謝配」自肥

謝影雪坦言很開心：「因為自肥嘛。可以跟我所欣賞的組合對打，所以很興奮。」鄧俊文也很開心：「跟阿雪一樣，都是我們很喜歡的組合。尤其是打羽毛球，我們最喜歡的運動，所以特別開心、難忘。」

談到鄧俊文向Jer殺球後被雪雪打，他回應：「看看她有多喜歡Jer，看她有多心痛嘛。剛才她反應很大。」謝影雪否認會因此生氣，「只是玩玩而已。如果他真的殺中我，那就可能真的生氣了。所以也可以的，大家開心一下。」

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對於Jer指雪雪如媽媽般帶小孩，她表示很傷心，並為Jer解釋，「可能最近看完那套電影，他對媽媽的感覺較大吧。唉，很傷心呀。」鄧俊文則說：「媽媽的愛，媽媽的愛。」

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「鄧謝配」欣賞Tiger

被問最欣賞哪位MIRROR成員的球技？鄧俊文說：「我跟阿雪也認為，Tiger球技是最好的，有些喜出望外。他們起初說Frankie最厲害，但他今天沒來。（哪一位最差，要多努力？）落差比較大可能是Ian。Ian打排球很厲害，打羽毛球要拿球拍，他或不太習慣，所以有時打不中。」

至於之後有沒有興趣嘗試拍劇、拍電影？謝影雪回應：「我們最近出席活動，是因為之前參加奧運很緊張，壓力大，慢慢會開始訓練。現在可能當作放鬆心情。因為之後還有比賽，所以想專注訓練。」

記者：梁樂欣

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