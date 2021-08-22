【中環街市】韋志成：活化後並非如商場般著重消費　支持本地初創遷入營運

▲ 韋志成稱，中環街市管理團隊支援初創企業進駐營運。（資料圖片）

中環街市經過復修保育後，明日（23日）中午起試業，由市建局和華懋集團組成的團隊管理。市建局行政總監韋志成今（22日）發表網誌，指中環街市活化後，並非如一般商場著重消費的營運理念，團隊將撥出資源及推出措施，支持本地商戶和初創公司於項目營運，配合現今社會需要。

韋志成認為活化後的中環街市，非常適合仍在起步、顧客網絡尚在發展的本地初創企業在此開業，他們可以把握天時（活化後重定營運方向的時機）、地利（位處中環核心、四通八達）和人和（居民、上班一族以至旅客集中地）三大機遇， 實踐理想。

管理團隊理解到，初創公司對在核心商業區開業有擔憂，例如擔心高昂租金支出、或缺門市實戰經驗、未必掌握銷售策略等。管理團隊將推出多項支援措施，幫助初創企業和租戶可以適應經營環境，加速公司成長。

初創咖啡店Chart coffee創辦人之一Wilson表示，咖啡店運用人工智能(AI)，整合炒豆、烘焙和沖煮咖啡手法等數據，再透過其創辦網站，公眾可以因應自己的口味、不同沖煮方法，調整沖煮時間。他希望能與「中環人」分享其理念和用創新科技，找出最適合自己和喜歡的咖啡。

Wilson說，中環街市不只做到新舊共融，亦延續到香港人刻苦耐勞、堅毅不掘的傳統精神。他很有信心中環街市可以吸引到一定人流。

韋志成又稱，管理團隊將投放資源，舉辦多元化藝術、文化和創意社區活動，予不同市民參與，更善用場地推動科學、科技、工程、數學及藝術教育。營運計劃內已在1樓預留面積約2,600平方呎空間，設立STEAM專區，透過人工智能、虛擬實境、立體打印、語音及體感識別等新科技，舉辦各類型活動和工作坊，邀請各區的中、小學生前來體驗。專區將在第二期復修工程完成後投入運作。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰