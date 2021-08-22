【力圖打排球】顧定軒感動與「力圖」Re-u　Zeno過來人身份鼓勵《造星IV》參賽者【有片】

ViuTV劇《男排女將》去年首播時大受歡迎，劇集最近更衝出亞洲在美國播放，而一眾演員也趁機在今日（8月22日）舉行的《力圖打排球》聚首打友誼賽。

「阿King」顧定軒（Zeno）出席《力圖打排球》，並接受TOPick訪問分享感受。

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▲ （湛斯雅 攝）

Zeno感動「力圖」重聚

被問到這次重聚有何感覺？Zeno表示很感動，「因為昨天（21日）綵排，Stephy唱歌的時候，我浮現很多回憶。再與『力圖』隊員見面，覺得『力圖』可以重組，再次打排球。」

他續稱：「回想起那年暑假，我們拍攝是經歷了很長時間，好像經歷了春夏秋冬。也回想起打排球時很辛苦，但每天也很滿足。因為每天拍攝也可以寓工作於娛樂。每天也可以打排球，是很開心的回憶。」

Zeno指自己沒太大成長，「覺得差不多，沒甚麼不同，最主要是髮型不同了。再次見到Anson Lo，好像再見到Bobby（劇集《男排女將》的角色），有種很親切的感覺。『今天經常Set球靠你了』，即好像入了血，拍攝時的默契至今仍在。」

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▲ （湛斯雅 攝）

Zeno鼓勵《造星IV》參賽者

《全民造星IV》即將公布99強，Zeno很期待，「因為第一屆全女班。身邊有很多朋友也參加，譬如Zoe（余潔瀅），因為拍攝《男排女將》而認識。我也會對她說『加油』，因為知道她一定很大壓力，跟我一樣。」

他又謂：「她也是以演員身分去參加《造星IV》，有很多事情她也不熟悉，譬如環境、要跳舞。但我對她有信心，所以加油Zoe。」

Zeno鼓勵新一批參賽者，「很不簡單呀。參加《造星3》時經歷過許多血汗、眼淚，但我覺得所有疲累、辛苦也很快會過去。比賽完結後，到這一刻，我回想時，會覺得『幸好我有去參加』，『幸好我經歷了這段回憶』。」

他認為：「我參賽後，才遇到二汶（林二汶）、阿祖（梁祖堯），跟自己上了不同的課堂。不論是舞台或是人生的課堂，也對自己表演和（人生）將來的路上有很大幫助。所以，衷心希望《造星4》的參賽者可以享受每一刻，在這個假期或訓練班裡，好好完成每個表演。」

記者：梁樂欣