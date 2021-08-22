【力圖打排球】鄧麗欣教「鄧謝配」壓力大　Stephy感慨MIRROR成長望再合作

▲ 「家瑜教練」鄧麗欣（Stephy）受訪。（湛斯雅 攝）

ViuTV劇《男排女將》去年首播時大受歡迎，劇集最近更衝出亞洲在美國播放，而一眾演員也趁機在今日（8月22日）舉行的《力圖打排球》聚首打友誼賽。

「家瑜教練」鄧麗欣（Stephy）出席《力圖打排球》，並接受TOPick訪問分享感受。

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▲ （湛斯雅 攝）

Stephy教「鄧謝配」壓力大

很久沒打排球的Stephy坦言拍畢《男排女將》後便沒有正式再打，「打排球很難的，永遠也要約很多朋友一起，十多人再加上疫情，所以真的比較難約。」

問到怕不怕跟「鄧謝配」謝影雪和鄧俊文打排球時會傷到他們，Stephy表示：「示範一下不怕會傷到他人，但很大壓力，因為他們都是出色的運動員，教他們另一種運動對我來說是一個殊榮來的。」她又謂：「很好玩的，因為雪雪指她也很喜歡打排球，我也很期待她將來退役後會跟她有另一種『鄧謝配』。」

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▲ （湛斯雅 攝）

Stephy望再跟MIRROR合作

Stephy看回《男排女將》的影片有很多回憶，「其實是很開心的。所以如果可以再拍的話，我也很有興趣。不過要看看MIRROR是否有期，他們都很忙。」

她很感觸，「看見他們時覺得為何會高了這麼多？好像一些姨姨在看小朋友，你一年後長大了。很得意，很有回憶。不過是一年前的畫面，卻覺得有如在看中學時期的舊回憶。」

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Stephy專注工作

問到回復單身後心情如何？Stephy說：「我OK啊，其實一直也在忙，所以都專注在事業上，沒想太多其他事情。」她續指：「原因不說太多了，我們之前也在社交媒體說了，要說的都說了，其他的留一些空間給我們。我覺得需要將事實告訴大家，我也不想他被人誤會。」

她笑言：「一直也想工作，反而身邊的朋友很關心我，想介紹其他人給我認識。我希望順其自然，隨緣。」

問到會否想跟全部MIRROR、ERROR成員再合作，Stephy期待開拍《男排女將2》或電影版，「跟他們一起很好玩，加上之前儲下了一些感情，再一次拍攝時相信會比第一次更好玩。」

她又想跟他們一起跳舞，「可否加入他們的MV或騷，那便可以一起跳舞。甚麼歌也沒所謂，最重要是大家可以在台上開心地跳舞。」

記者：梁樂欣