【傑少煮意】蔡一傑慶祝第100集播出　夥大馬鋼琴家Ray越洋開唱

▲ 蔡一傑「傑少煮意」已播出一百集。

「樂壇型男廚神」蔡一傑（傑少）的YouTube Channel「傑少煮意」開張一年，接近13萬訂閱，為慶祝第100條影誕生，傑少透過Creator Spotlight與馬來西亞鋼琴家麥漢傑（Ray Mak）越洋開唱。

片中Ray彈鋼琴傑少唱歌，表演兩首傑少solo歌《獨行派對》和《失樂園》，千人留言集氣叫傑少開騷，傑少透露口風正在籌備新碟和演出！

▲ 傑仔唱出代表作。

來自馬來西亞的Ray是傑少的歌迷，亦是「傑少煮意」忠粉，他表示學會煮好餸，更多謝傑少在片中教入廚貼士和保養廚具心得。而傑少讚歎Ray鋼琴造詣，星星相惜。

傑少對於今次與Ray越洋合作表示：「今次我跟馬來西亞鋼琴家Ray Mak，在音樂上合作非常好玩，也同時是我『傑少煮意』第100 條片播出，非常開心！今次選兩首歌曲，他選了我的《獨行派對》，原本是一首輕快節拍歌曲，由鋼琴版變奏後出奇地和諧，同時令我感覺到這首歌曲可以有不同感覺。」

▲ 馬來西亞鋼琴家Ray越洋開唱。

而第二首是《失樂園》：「這首歌曲已經歷超過20年沉澱和時間洗禮，以前唱這首歌曲時，會有少少幼嫩，現在人成熟了，帶出一份種傷感和無奈。可能人成長了，體會多了，經過沉澱後成長是好事，希望忠實粉絲和網友們看見我的努力和進化。」

傑仔指現在正進行新唱片的製作和演唱會的籌備，希望大家有耐性等等，慢工出細貨，不可隨隨便便去做：「但我也同會時將『傑少煮意』煮得淋漓盡致，希望大家繼續支持我和『傑少煮意』！」

同場加映：蔡雪瑩下廚