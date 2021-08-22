  • 32°C
香港時間 : 2021822日 (週日) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【傑少煮意】蔡一傑慶祝第100集播出　夥大馬鋼琴家Ray越洋開唱

娛樂 16:00 2021/08/22

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

蔡一傑「傑少煮意」已播出一百集。

「樂壇型男廚神」蔡一傑（傑少）的YouTube Channel「傑少煮意」開張一年，接近13萬訂閱，為慶祝第100條影誕生，傑少透過Creator Spotlight與馬來西亞鋼琴家麥漢傑（Ray Mak）越洋開唱。

片中Ray彈鋼琴傑少唱歌，表演兩首傑少solo歌《獨行派對》和《失樂園》，千人留言集氣叫傑少開騷，傑少透露口風正在籌備新碟和演出！

傑仔唱出代表作。

來自馬來西亞的Ray是傑少的歌迷，亦是「傑少煮意」忠粉，他表示學會煮好餸，更多謝傑少在片中教入廚貼士和保養廚具心得。而傑少讚歎Ray鋼琴造詣，星星相惜。

傑少對於今次與Ray越洋合作表示：「今次我跟馬來西亞鋼琴家Ray Mak，在音樂上合作非常好玩，也同時是我『傑少煮意』第100 條片播出，非常開心！今次選兩首歌曲，他選了我的《獨行派對》，原本是一首輕快節拍歌曲，由鋼琴版變奏後出奇地和諧，同時令我感覺到這首歌曲可以有不同感覺。」

馬來西亞鋼琴家Ray越洋開唱。

而第二首是《失樂園》：「這首歌曲已經歷超過20年沉澱和時間洗禮，以前唱這首歌曲時，會有少少幼嫩，現在人成熟了，帶出一份種傷感和無奈。可能人成長了，體會多了，經過沉澱後成長是好事，希望忠實粉絲和網友們看見我的努力和進化。」

傑仔指現在正進行新唱片的製作和演唱會的籌備，希望大家有耐性等等，慢工出細貨，不可隨隨便便去做：「但我也同會時將『傑少煮意』煮得淋漓盡致，希望大家繼續支持我和『傑少煮意』！」

同場加映：蔡雪瑩下廚

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
12:50 2021/08/19
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
【明星扮靚】古天樂親授193男神秘訣　古仔斷食十年保完美體魄【內附詳情】
10:20 2021/08/20
【明星扮靚】古天樂親授193男神秘訣　古仔斷食十年保完美體魄【內附詳情】
【虎道門】MIRROR正副隊長惹火演繹新歌　Lokman赤膊Rap鬥AK【有片】
16:23 2021/08/21
【虎道門】MIRROR正副隊長惹火演繹新歌　Lokman赤膊Rap鬥AK【有片】

你可能感興趣

【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
12:50 2021/08/19
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
【明星扮靚】古天樂親授193男神秘訣　古仔斷食十年保完美體魄【內附詳情】
10:20 2021/08/20
【明星扮靚】古天樂親授193男神秘訣　古仔斷食十年保完美體魄【內附詳情】
【虎道門】MIRROR正副隊長惹火演繹新歌　Lokman赤膊Rap鬥AK【有片】
16:23 2021/08/21
【虎道門】MIRROR正副隊長惹火演繹新歌　Lokman赤膊Rap鬥AK【有片】
歌手 蔡一傑 演唱會 YouTube

最高瀏覽

【二等公民】移民英國列舉「後悔」數個原因 港爸：子女懷念每晚做功課到12點的日子
10:43 2021/08/21
【二等公民】移民英國列舉「後悔」數個原因 港爸：子女懷念每晚做功課到12點的日子
【Staycation】自備鍋具食材入住迪士尼酒店　無品住客在IG分享露台打邊爐體驗
16:37 2021/08/21
【Staycation】自備鍋具食材入住迪士尼酒店　無品住客在IG分享露台打邊爐體驗
【不速之客】媽媽買二手玩具火車送3歲兒子　怪事連連貼符咒辟邪招惹童靈
16:59 2021/08/20
【不速之客】媽媽買二手玩具火車送3歲兒子　怪事連連貼符咒辟邪招惹童靈