【溫馨慶生】萬梓良送金牌為18歲獨子慶生　感觸落淚：我一定睇住你

▲ 萬梓良為兒子慶祝18歲生日。

現年64歲的演員萬梓良近年長居內地，早前他為獨子萬大千打造一塊無字金牌，慶祝兒子18歲生日。他在宴會中感動落淚，提到大千是他唯一的兒子，希望他好好成長。兒子聽後親吻父親臉頰，場面溫馨。

內地社交平台流傳一段萬梓良為兒子慶生的影片，片中他搭着兒子肩膀，說出肺腑之言，指兒子轉眼間已長大，希望他能夠好好生活，走未來的路。他特意打造一塊無字金牌，希望將來兒子有成就時，自己雕刻上去。他又感性地說大千是他唯一的兒子，

那時候老爸在天上看着，一定會看着你。

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為兒子慶生感觸落淚

兒子聽後親吻爸爸的臉頰，萬梓良感觸落淚，場面溫馨。太太郭明黎亦有參與聚會，靜靜地陪伴兩父子，一家三口流露幸福笑容。

萬梓良於1996年跟恬妞離婚之後，2002年跟比自己年紀小17歲的空姐郭明黎結婚，育有一子。他曾在2017年宣布退休，但近年為了養家，仍有接商演及客串電影，包括《懸紅》、《古惑仔：江湖新秩序》及《今晚打喪屍》等。

過往萬梓良的健康狀況受人關注，他曾表示有遺傳性糖尿病和痛風，必須控制飲食，由以往一餐可食三碗飯，至變成三口飯，且因注射胰島素，體型發福，一度暴肥30公斤。因痛風和膽固醇過高，他開始戒海鮮和做簡單運動，明白「活命要緊」。

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責任編輯︰王明芳