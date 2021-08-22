  • 31°C
香港時間 : 2021822日 (週日) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫馨慶生】萬梓良送金牌為18歲獨子慶生　感觸落淚：我一定睇住你

親子 17:39 2021/08/22

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

萬梓良為兒子慶祝18歲生日。

現年64歲的演員萬梓良近年長居內地，早前他為獨子萬大千打造一塊無字金牌，慶祝兒子18歲生日。他在宴會中感動落淚，提到大千是他唯一的兒子，希望他好好成長。兒子聽後親吻父親臉頰，場面溫馨。

內地社交平台流傳一段萬梓良為兒子慶生的影片，片中他搭着兒子肩膀，說出肺腑之言，指兒子轉眼間已長大，希望他能夠好好生活，走未來的路。他特意打造一塊無字金牌，希望將來兒子有成就時，自己雕刻上去。他又感性地說大千是他唯一的兒子，

那時候老爸在天上看着，一定會看着你。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

為兒子慶生感觸落淚

兒子聽後親吻爸爸的臉頰，萬梓良感觸落淚，場面溫馨。太太郭明黎亦有參與聚會，靜靜地陪伴兩父子，一家三口流露幸福笑容。

萬梓良於1996年跟恬妞離婚之後，2002年跟比自己年紀小17歲的空姐郭明黎結婚，育有一子。他曾在2017年宣布退休，但近年為了養家，仍有接商演及客串電影，包括《懸紅》、《古惑仔：江湖新秩序》及《今晚打喪屍》等。

過往萬梓良的健康狀況受人關注，他曾表示有遺傳性糖尿病和痛風，必須控制飲食，由以往一餐可食三碗飯，至變成三口飯，且因注射胰島素，體型發福，一度暴肥30公斤。因痛風和膽固醇過高，他開始戒海鮮和做簡單運動，明白「活命要緊」。

同場加映：4年流產4次打算領養孤兒　教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【視如家人】林盛斌一家六口為印傭慶生影全家幅　Bob與姐姐撞樣似失散多年兄妹
13:51 2021/08/11
【視如家人】林盛斌一家六口為印傭慶生影全家幅　Bob與姐姐撞樣似失散多年兄妹
【凍齡男神】吳尊爸爸75歲神級凍齡似40歲　孫仔孫女送手作禮物甜蜜慶生
13:32 2021/06/16
【凍齡男神】吳尊爸爸75歲神級凍齡似40歲　孫仔孫女送手作禮物甜蜜慶生
【夫妻放閃】單文柔一家酒店慶生小豬比超調皮　獲丈夫陳展鵬愛錫掌財政權
12:07 2021/04/22
【夫妻放閃】單文柔一家酒店慶生小豬比超調皮　獲丈夫陳展鵬愛錫掌財政權

你可能感興趣

【視如家人】林盛斌一家六口為印傭慶生影全家幅　Bob與姐姐撞樣似失散多年兄妹
13:51 2021/08/11
【視如家人】林盛斌一家六口為印傭慶生影全家幅　Bob與姐姐撞樣似失散多年兄妹
【凍齡男神】吳尊爸爸75歲神級凍齡似40歲　孫仔孫女送手作禮物甜蜜慶生
13:32 2021/06/16
【凍齡男神】吳尊爸爸75歲神級凍齡似40歲　孫仔孫女送手作禮物甜蜜慶生
【夫妻放閃】單文柔一家酒店慶生小豬比超調皮　獲丈夫陳展鵬愛錫掌財政權
12:07 2021/04/22
【夫妻放閃】單文柔一家酒店慶生小豬比超調皮　獲丈夫陳展鵬愛錫掌財政權
家庭關係 家庭教育 結婚 社交平台 萬梓良

最高瀏覽

【二等公民】移民英國列舉「後悔」數個原因 港爸：子女懷念每晚做功課到12點的日子
10:43 2021/08/21
【二等公民】移民英國列舉「後悔」數個原因 港爸：子女懷念每晚做功課到12點的日子
【Staycation】自備鍋具食材入住迪士尼酒店　無品住客在IG分享露台打邊爐體驗
16:37 2021/08/21
【Staycation】自備鍋具食材入住迪士尼酒店　無品住客在IG分享露台打邊爐體驗
【不速之客】媽媽買二手玩具火車送3歲兒子　怪事連連貼符咒辟邪招惹童靈
16:59 2021/08/20
【不速之客】媽媽買二手玩具火車送3歲兒子　怪事連連貼符咒辟邪招惹童靈