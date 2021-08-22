【電梯意外】女子黃大仙站搭電梯波鞋被卡住　腳險捲入縫隙幸及時按停電梯解窘

▲ 一名女途人在黃大仙港鐵站搭乘電梯，波鞋被電梯卡住，險連腳捲入縫隙。

搭電梯時要小心，東區區議員仇栩欣指出，昨日在黃大仙港鐵站搭乘電梯，目擊一名女途人的波鞋被電梯卡住，險連腳捲入縫隙， 幸獲途人及時按停電梯，才不致發生嚴重意外。事件引來網民關注，有人就分享自己也曾遇過類似經歷，幸最終無恙。

東區區議員仇栩欣昨日（21日）在Facebook專頁分享，途經黃大仙港鐵站，上電梯期間見到前面一位女生停在原地。仇栩欣行近，才發現原來女生的波鞋卡在電梯縫隙間。她即時嘗試拉該名女生的腳岀來，卻拉不到。

而此時後面一直有人上來，慶幸有途人及時幫忙按停了電梯。仇栩欣形容，事主的波鞋緊緊地被卡在縫隙，所幸腳趾沒有被夾住，也沒有受傷，事後亦已通知港鐵職員處理。

事件引來網民議論紛紛，有網民就指自己上個月親身在長沙灣站，目睹電梯故障爆開，但就沒有發生夾鞋事故：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

有網民就分享自己過往也發生過類似經歷，呼籲途人搭電梯要小心：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：【活得健康啲】1顆蜜棗等於幾多顆方糖？ 中醫營養師拆解蜜棗「高糖陷阱」

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣