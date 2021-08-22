【香港小姐2021】馮盈盈等歷屆港姐齊集　陳聖瑜王嫿嫿梁允瑜爭入總決賽

▲ 《2021香港小姐競選》準決賽。

全城矚目選美盛事《2021香港小姐競選準決賽》在今晚（8月22日）於將軍澳電視城舉行準決賽，今屆20強佳麗包括：宋宛穎、戴佳敏、王嫿嫿、張嘉倩、余曉蕙、劉珍寶、葉靖儀、楊培琳、陳懿德、梁允瑜、余詠童、陳聖瑜、王嘉慧、梁凱晴、莫韻諰、伍韻婷、施苿莉、邵初、關楓馨、梁菁琳。

由慧妍雅集50位師姐、錢家樂率領4位小生司儀、5大評判，在《2021香港小姐競選》準決賽內考驗廿位候選佳麗。今晩準決賽將挑選12位佳麗，進入下一輪於9月12日舉行的總決賽。

今晚亦有歷屆香港小姐現身，如馮盈盈、朱晨麗、張秀文、何依婷、謝嘉怡、陳曉華、呂慧儀、林凱恩、蘇韻姿、謝芷倫、莊思明等，為一眾師妹打氣。

【21:10】才藝表演由綠組開始，主題是「我有個夢Ｘ我的驕傲」由向海嵐彈琴，1號梁允瑜 2號陳懿德 10號楊培琳 12號葉靖儀 17號余詠童演出。

▲ （林宇翔攝）

【21：01】最多大熱佳麗的橙組佳麗陳聖瑜、王嘉慧、梁凱晴、莫韻諰、伍韻婷，在馮盈盈、張嘉兒率領下表演印度音樂舞蹈。

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【20：55】在才藝表演環節，由綠組的佳麗葉靖儀、楊培琳、陳懿德、梁允瑜、余詠童先登場，在向海嵐的帶領下表演唱歌跳舞。

▲ （林宇翔攝）

【20：45】20位嘉賓各自出場自我介紹。然後司儀錢嘉樂、周嘉洛、吳偉豪、丁子朗、黃庭鋒出場。

▲ 20位佳麗逐一出場。

【20：30】節目正式開始，慧妍雅集及歷屆港姐聯同去年三甲及最上鏡小姐出場。並與今屆20位佳麗一同唱香港小姐主題曲。

▲ （林宇翔攝）

【20：20】關禮傑到場支持參賽的女兒關楓馨外，今晚並將會與女兒有一同上台表演，他表示：「對女兒百份百支持，個人努力好重要，不要怕辛苦，開心與否自己面對。」

【19:30】多位嘉賓開始進入場地，包括前港姐陳庭欣、陳曉華、阮兒、朱晨麗等、《東張西望》主持梁麗翹、莊思明等。

由台灣回來的邵佩詩，向TOPick表示她早已完成隔離，以及3日前打了第二支疫苗，現在仍有點頭痛，她稱：「很久沒講廣東話，而且香港節奏好快，一時未習慣。」她表示有做足功課，有留意港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，覺得一眾師妹好利害。

近日忙拍《愛‧回家》的葉蒨文，今年第一次任評審，她穿上披肩，感覺莊重些，被問心水，她說：「好多都看好，又有不少高學歷，但我會著重看智慧、思維、內心等，我不喜歡機械人式對答，要實在些才可觸碰人心。」現正拍4劇在手的她，表示在稍後《童時愛上你》要扮楊卓娜，因好多人都說自己似對方。

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在港姐真人騷任導師的何依婷表示：「之前兩晚有回來綵排，她們都好淡定沒有緊張，所以有信心她們今晚表現得好。到今早仍有與我姐的佳麗打氣。」

另外對於早前傳出緋聞，何依婷稱：「好無奈，因為是第一次面對這類事，要一些時間收拾心情。有點不開心，只是與媽咪出街卻變成這樣的故仔，感到有點委屈。」

記者：游艾維、梁樂欣

同場加映：高海寧專訪