【封區檢測】56歲男杜拜抵港後確診感染變種病毒 荃灣寶石大廈第1座圍封強檢

▲ 一宗由迪拜抵港個案涉及變異病毒，荃灣寶石大廈第1座圍封強檢。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，正調查一宗由杜拜抵港的確診個案，涉及L452R變異病毒株，患者為56歲男病人，居於荃灣寶石大廈第1座。患者本月14日在港進行的出發前檢測，以及抵港時在機場進行的檢測結果均呈陰性，但上周五(20日)檢疫期間在指定酒店採集的樣本，結果則呈陽性並帶有L452R變異病毒株。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），今晚將限制荃灣寶石大廈第1座，受限區內人士須留在其處所並於明日（23日）凌晨零時前接受強制檢測，政府目標在明早約7時完成行動。

鑑於個案涉及變異病毒株，其傳染性較高，政府今晚會在荃灣寶石大廈第1座作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。同時，病人的工作處所，以及她在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

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記者：李榮忠