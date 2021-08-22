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【香港小姐2021】一文盡睇嘉賓性感戰衣　謝嘉怡朱晨麗貴氣登場【多圖】

娛樂 20:30 2021/08/22

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嘉賓盛裝出席紅毯。

全城矚目選美盛事《2021香港小姐競選準決賽》在今晚（8月22日）於將軍澳電視城舉行準決賽，今屆20強佳麗包括：宋宛穎、戴佳敏、王嫿嫿、張嘉倩、余曉蕙、劉珍寶、葉靖儀、楊培琳、陳懿德、梁允瑜、余詠童、陳聖瑜、王嘉慧、梁凱晴、莫韻諰、伍韻婷、施苿莉、邵初、關楓馨、梁菁琳。

由慧妍雅集50位師姐、錢家樂率領4位小生司儀、5大評判，在《2021香港小姐競選》準決賽內考驗廿位候選佳麗。今晩準決賽將挑選12位佳麗，進入下一輪於9月12日舉行的總決賽。

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今晚亦有歷屆香港小姐現身，如馮盈盈、朱晨麗、張秀文、何依婷、謝嘉怡、陳曉華、呂慧儀、林凱恩、蘇韻姿、謝芷倫、莊思明等，為一眾師妹打氣。

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由台灣回來的邵佩詩，向TOPick表示她早已完成隔離，以及3日前打了第二支疫苗，現在仍有點頭痛，她稱：「很久沒講廣東話，而且香港節奏好快，一時未習慣。」她表示有做足功課，有留意港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，覺得一眾師妹好利害。

港姐葉蒨文今年第一次任評審，她穿上披肩，感覺莊重些，被問心水，她說：「好多都看好，又有不少高學歷，但我會著重看智慧、思維、內心等，我不喜歡機械人式對答，要實在些才可觸碰人心。」現正拍4劇在手的她，表示在稍後《童時愛上你》要扮楊卓娜，因好多人都說自己似對方。

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在港姐真人騷任導師的何依婷表示：「之前兩晚有回來綵排，她們都好淡定沒有緊張，所以有信心她們今晚表現得好。到今早仍有與我姐的佳麗打氣。」

另外對於早前傳出緋聞，何依婷稱：「好無奈，因為是第一次面對這類事，要一些時間收拾心情。有點不開心，只是與媽咪出街卻變成這樣的故仔，感到有點委屈。」

記者：梁樂欣、游艾維

同場加映：黃智雯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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