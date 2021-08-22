【港大研究】港大揭靜脈注射mRNA新冠疫苗致心肌炎　倡肌肉注射須先確保勿誤中靜脈

▲ 港大揭靜脈注射新冠疫苗致心肌炎，倡肌肉注射須先確保勿誤中靜脈。（經濟日報資料圖片）

港府今年中下調復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，已有23萬名12至19歲青年接種，至上周已接獲15宗青年接種復必泰疫苗後懷疑出現心肌炎或心包炎個案。港大微生物學系展開的小鼠研究發現，靜脈注射mRNA新冠疫苗後24至48小時內，可致明顯心肌炎及心包炎，相隔14天接種次劑後心臟損傷更嚴重。

研究表明，如有足夠疫苗劑量注入血液循環，mRNA新冠疫苗可能致心肌炎或心包炎，但強調有關併發症非常罕見，建議肌肉注射新冠疫苗時，應先排除錯誤吸入血液，確保針頭不會意外地置於靜脈。

是次研究由港大微生物學系李璨、張錦霞，以及講座教授袁國勇領導，利用小鼠分別透過肌肉、靜脈注射mRNA新冠疫苗作比對研究，結果發現接受靜脈注射疫苗的小鼠，心臟於24至48小時內出現明顯心肌炎和心包炎，於14天後接種次劑疫苗，心臟損傷更為嚴重。

研究團隊發現，靜脈注射後有心肌炎和心包炎病變的小鼠，症狀包括炎症細胞浸潤、細胞死亡，甚至心包鈣化，而血清肌鈣蛋白水平亦升高，為心臟損傷的客觀跡象；相反接受肌肉注射疫苗的小鼠，心臟並無類似變化，血清肌鈣蛋白水平亦與接受注射生理鹽水的小鼠相似。

團隊相信，意外靜脈注射mRNA新冠疫苗，可能會導致心肌炎和心包炎，BioNTech疫苗須透過肌肉注射接種，惟極少數情況下，疫苗內的藥劑或會不經意通過靜脈被注射；建議肌肉注射的做法應恢復常規方式，即應於注射前先短暫抽吸注射器，以排除有血液吸入，確保注射前針頭不會意外地置於靜脈中。

團隊希望，恢復常規方式可以減少心肌炎或心包炎的機會，另一種降低風險的方法是將注射部位，從肩部肌肉改為大腿肌肉的外側，不過相關方法很不方便，接種者必須穿短褲、裙或寬長褲。

袁國勇表示，是次體內研究表明，如mRNA疫苗內有足夠劑量進入血液循環，會引起心臟炎症，這種觀察只是一種罕見的臨床關聯，出現有關併發症非常罕見；團隊仍然不知道mRNA疫苗是否真的會引起心肌炎或心包炎，以及疫苗如何導致這種副作用。

他提到，每百萬劑mRNA疫苗接種，就會有50宗出現心肌炎或心包炎個案，尤以12至29歲群組、接種次劑疫苗之後，惟大多數病人都可迅速從副作用中恢復過來；重申mRNA 疫苗非常安全，而死於感染新冠肺炎的風險亦明顯大於接種mRNA疫苗副作用，不應因而拒接種疫苗。

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記者：陳正怡