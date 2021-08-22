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【外傭供應】菲律賓勞工部指港府同意本月30日起　3,000名已接種有效疫苗菲傭可來港

社會 19:49 2021/08/22

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已在菲律賓接種疫苗的菲傭，可在30日起持有效證明抵港。（資料圖片）

菲律賓勞工部指，在當地接種新冠疫苗的勞工，可在本月30日起，持有效的疫苗接種證明入境本港。

菲律賓勞工部長Silvestre Bello三世宣布，港府已同意由本月30日起，於菲律賓接種兩劑新冠疫苗的人士，在持有由菲律賓檢疫局（Bureau of Quarantine）發出的接種證明下，就可上機來港及工作，預計有3,000名菲傭能夠受惠。

有關菲傭抵港後，需要先在指定酒店檢疫，有關費用由僱主承擔。菲律賓勞工部指，港府正在與本港的酒店業界商討，來港的菲傭將於哪所酒店隔離。

菲律賓勞工部稱，早前港府放寬在本港接種疫苗的菲傭回港，但因當地的疫苗證書並不統一，其他在菲律賓接種疫苗的人士則未獲准抵港。經過當地部門及菲律賓駐港領事館合作，菲律賓檢疫局草擬了一份印有護照資料的疫苗證書，最終港府接受菲傭持該證書抵港。

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記者：徐紹軒

 

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