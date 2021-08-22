【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜被Foul　宋宛穎為何自稱「選美世家」出身？

▲ 劉珍寶、伍韻婷、余詠童、梁允瑜出局。

全城矚目選美盛事《2021香港小姐競選準決賽》在今晚（8月22日）於將軍澳電視城舉行準決賽，今屆20強佳麗包括：宋宛穎、戴佳敏、王嫿嫿、張嘉倩、余曉蕙、劉珍寶、葉靖儀、楊培琳、陳懿德、梁允瑜、余詠童、陳聖瑜、王嘉慧、梁凱晴、莫韻諰、伍韻婷、施苿莉、邵初、關楓馨、梁菁琳。

今晚亦有歷屆香港小姐現身，如馮盈盈、朱晨麗、張秀文、何依婷、謝嘉怡、陳曉華、呂慧儀、林凱恩、蘇韻姿、謝芷倫、莊思明等，為一眾師妹打氣。

首個高潮在泳衣環節後，當中20位佳麗有4位要出局。

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梁允瑜出局愕然

佳麗分為粉紅組、綠組、橙組、紅組出場，然後由每組的師姐曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒宣讀被淘汰的佳麗名字。

首先是「粉紅姐」劉倩婷宣布淘汰劉珍寶，接著「橙組」師姐張嘉兒宣布淘汰伍韻婷。而「紅組」表現沒有佳麗要被淘汰，不過負責宣讀名單的曹敏莉說：「零位」，因此被司儀食字取笑：「『靈』位」。

至於「綠組」要淘汰兩位佳麗，包括「粗口佳麗」梁允瑜及余詠童。本屬大熱之一的「粗口小姐」梁允瑜得知要出局時，表情有點錯愕。

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宋宛穎「選美世家」出身

另外，今屆香港小姐熱門之一的宋宛穎在多倫多大學同時修讀生物化學及人類生物學。

擁有葡萄牙血統港的她，其母親文寶雪曾參選1990年澳門小姐並奪得亞軍，因此在泳衣環節自我介紹時，她表示自己出身於「選美世家」。

記者：梁樂欣、游艾維

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