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【香港小姐2021】戴佳敏王嫿嫿張嘉倩余曉蕙出局　12佳麗晉級爭港姐冠軍

娛樂 23:05 2021/08/22

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全城矚目選美盛事《2021香港小姐競選準決賽》在今晚（8月22日）於將軍澳電視城舉行準決賽，今屆20強佳麗包括：宋宛穎、戴佳敏、王嫿嫿、張嘉倩、余曉蕙、劉珍寶、葉靖儀、楊培琳、陳懿德、梁允瑜、余詠童、陳聖瑜、王嘉慧、梁凱晴、莫韻諰、伍韻婷、施苿莉、邵初、關楓馨、梁菁琳。

首個高潮在泳衣環節後，當中20位佳麗有4位要出局。被淘汰的佳麗為劉珍寶、伍韻婷、余詠童、梁允瑜。當中，本屬大熱之一的「粗口小姐」梁允瑜得知要出局時，表情有點錯愕。

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【香港小姐2021】破例由20強佳麗自選出場號碼　陳聖瑜宋宛穎葉靖儀施茉莉奪小組首名　

9月12日總決賽

今晚另有一個特別獎，由王愛倫頒獎「慧妍雅集慈善愛心獎」，得獎是20號梁菁琳。

而今晚準決賽壓軸高潮，則是尾段再淘汰另外4位佳麗出局。結果戴佳敏、王嫿嫿、張嘉倩、余曉蕙都未能晉級。

同場加映：193+JNY訪問

而12位可進入總決賽佳麗包括：宋宛穎、葉靖儀、楊培琳、陳懿德、陳聖瑜、王嘉慧、梁凱晴、莫韻諰、施苿莉、邵初、關楓馨、梁菁琳，將在9月12日舉行的總決賽競逐港姐后冠。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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