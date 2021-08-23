【電子煙】倡全禁新型煙無懼被批離地　湯修齊：勿將年輕人當白老鼠

▲ 吸煙與健康委員會主席湯修齊去年底上任，他坦言在提倡全禁新型煙草產品的過程遇到不少阻力。（梁偉榮攝）

禁止進口及售賣電子煙及加熱煙的條例草案正在立法會審議，吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，加熱煙及電子煙均含致癌物，提倡全禁新型煙草產品，批評議員提出將加熱煙改納規管而非「全禁」的建議，等同「放生」加熱煙，將年輕人當做「白老鼠」。

湯修齊強調，任何重要政策也能灌輸道德價值觀予學生，又形容這是一場「保障孩子健康的一場運動」，即使被批「離地」也絕不容妥協。

促立會通過草案 阻力重重

港府前年向立法會提交《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳包括電子煙及加熱煙等另類吸煙產品，惟現距離今屆立法會會期結束尚餘2個月，不少議員取態未明。

湯修齊去年10月接任吸煙與健康委員會主席，此前他曾任家庭與學校合作事宜委員會主席6年，目前亦是圓玄學院副主席，也是轄下多間中小學校監。他接受本報專訪表示，由教育界轉到倡議控煙政策，上任後的短期目標是促請立法會通過有關條例草案，面對此重大挑戰，坦言過程中遇到不少阻力。

他表示，不時要向官員及媒體釐清相關誤解，其中最常見謬誤是電子煙及加熱有助戒煙，惟港大早前發表研究已證實無助戒煙；又有說法指另類煙釋出有害物質及二手煙較傳統煙少，他反駁指有研究證實電子煙及新型煙均對人體有害，會釋出致癌及致病物質；有議員亦曾反問飲酒、香腸都會致癌，是否也要禁止？他解釋上述兩者有別於吸煙，因吸煙會上癮，並非完全屬於「個人自由選擇」。

▲ 電子煙及加熱煙近年流入本港。（程志遠攝）

坊間謬誤多 證實無助戒煙

對於被質疑為何只禁止新型煙草產品，卻不同時禁止傳統煙，湯修齊直指有關說法不合理，因傳統煙背後有「歷史遺留問題」，並非一時三刻可解決；他又從教育角度出發，引用小學校長使用的例子：「有十個學生犯規，其中兩個俾老師捉到，唔可以因為八樣嘢仲要處理，就十樣全部唔做、全部放生。」

有意見指新型煙草產品是針對吸煙人士，湯修齊則指相關產品宣傳手法實際上是針對年輕人，恐令社會及學界過去多年推動降低吸煙率的努力白廢。據政府統計處數據顯示，2018/19學年，中學生吸煙率為1.5%，較10多年前近10%率大幅減少；而中學生曾經吸食電子煙或加熱煙的比率，分別為7.7%及2.3%。

湯修齊曾目睹年輕人吸食電子煙或加熱煙，他本身育有2名子女，分別是16及19歲，幸他們沒有吸煙，但其大兒子身邊不乏同學吸食另類煙：「見到年輕人吸食，覺得好唔開心，發生喺自己仔女身邊，其實唔係好遙遠嘅事。」他曾主動跟他們傾談了解吸食原因，並引述對方說是因另類煙的煙味較少及害處較少：「（另類煙）有香味，屋企人都唔覺」，相信他們是受到煙草商的誤導性宣傳而吸食。

先規管後禁 青年變白老鼠

有來自商界的立法會議員提倡先規管加熱煙，倘數年後吸煙率上升後才立法禁止，理論上學生成年後便可購買加熱煙，湯修齊認為等同建議「將年輕人當做白老鼠」，聞言感極之傷心，並反問︰「中間要犧牲幾多年輕人嘅性命先肯去禁？」

他強調政府重要決策具有教育作用，能向學生灌輸道德價值觀，批評有關建議會帶出極之錯誤信息。雖然他曾被批站在道德高地、離地，他估計大部分指控都跟商業利益有關，又相信有關問題終有辦法解決，惟人命及道德價值觀均無法用金錢或其他方法補救：「只要同道德觀念有關，我哋都唔會妥協。」

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記者：馮琪雅