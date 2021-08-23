【電子煙】有校長形容似跟煙草商打仗　學校及家長界別罕有齊心抗衡煙草商

▲ 全禁新型煙草產品的宣傳手法被指針對年輕人。（資料圖片）

吸煙與健康委員會主席湯修齊透露，就禁止電子煙及加熱煙的條例草案，煙草商早前頻頻向立法會議員進行有系統的游說工作。有支持「全禁」的中小學校長更形容好像跟煙草商「打仗」，湯修齊亦直言感到有壓力，幸獲學界及現屆家校會認同及支持其理念，形容是教育界及家長界別首次如此齊心地為特定教育及公共衞生議題發聲，盼議員聆聽市民心聲。

指對方律師公關團隊龐大 頻密游說議員

湯修齊認為，港府已盡很大努力推動議員支持條例草案，惟過程中遇到好大問題；自他去年底上任後，方知悉煙草商經常透過其龐大律師及公關團隊游說議員，早於2019年2月政府提交條例草案予立法會時，煙草商已游說議員「規管吓得啦」，形容有關游說工作相當頻密，惟質疑當中涉及另類煙有助戒煙等誤導性宣傳。

不過，湯亦獲得學者研究支持，並透過其家校會前主席身份爭取學界支持。他昨日與現屆18區家長教師會聯會公布調查，結果反映87%家長支持全禁另類煙；月初十大校長會亦罕有聯合舉行記者會，支持全禁另類煙。

湯修齊指出，參考大受加熱煙影響的美國，當地部分新型煙草產品正是由傳統煙草商推出，藉此增加市佔率：「因此部分校長覺得好似要同傳統煙草商打一場仗，防止入侵香港年輕人。」

有見今屆立法會會期餘下時間不多，他形容情況嚴峻，但仍持樂觀態度：「相信大部分議員都係理性，會以香港市民健康、公共衞生為依歸，唔會受誤導性理由影響。」

▲ 湯修齊形容，這是一場保障年輕人健康的運動，絕不容妥協。（梁偉榮攝）

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記者：馮琪雅