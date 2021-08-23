【電子煙】湯修齊倡目標2030年吸煙率降至5%　倘另類煙流入年輕人市場恐拖慢控煙進度

▲ 吸煙與健康委員會主席湯修齊擔心，倘不立法全面禁止電子煙及加熱煙等產品，流入年輕人市場後日後恐難禁絕。（梁偉榮攝）

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，倘今屆立法會能順利通過禁止進口及銷售新型煙草產品，下一步會向港府提倡在2年內禁止擁有及吸食相關產品，否則恐流入年輕人市場，拖慢控煙進度，並建議當局訂下目標，盼在2030年吸煙率達到5%水平。

他表示，除短期內通過全面禁止電子煙及加熱煙的條例草案，堵截新型煙草產品流入市場，委員會最終任務是建構無煙香港，包括增加煙稅以讓煙民戒煙。

他提及，本港自2014年加11.8%煙稅後，至今已至少連續6年無加煙稅，形容情況不理想，即使去年有意見認為疫情下加稅是增加小市民負擔，但他認為煙草稅佔吸煙人士收入比例高，對他們而言不公平，故更加要幫助他們盡快戒煙。

港吸煙率 盼2030降至5%

他指出，本港目前的吸煙率約10.2%，按世衞建議全球國家地區先將吸煙率降至目標的5%，再啟動「煙草終局」的全面禁煙草案及政策等。他說，食衞局早前計劃本港吸煙率在2025年降至7.8%；他建議局方訂立目標，於2030年進一步降至5%，雖較委員會早前提倡在2027年達到5%目標稍慢3年，但形容是較為現實的估算。

他續指，現時本港吸食另類煙的人數不算多，但亦可構成極大威脅：「倘廣泛流入市面，要達到煙草終局係極之困難，甚至會達唔到；吸引年輕人加入吸煙人士行列之後，呢啲新型煙就會變成『千秋萬世』。」

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記者：馮琪雅