【強制檢測】杜拜抵港56歲漢染變種病毒　到訪11處需強檢包括E31巴士線、油麻地大家食等

▲ 患者到訪11處需強檢包括E31巴士線、油麻地大家食等。（資料圖片）

早前杜拜抵港56歲男病人確診感染變種病毒；其居所荃灣寶石大廈第1座今晚要圍封強檢外，多個病人曾到訪地點需納入強制檢測公告，患者曾到過的11個指明地方，被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種者，亦須接受上述強制檢測。

該宗輸入個案編號12057，涉及56歲男病人，居於荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座。根據最新資料，他於8月15日前往杜拜，8月18日乘搭航班EK384返港。他於8月14日在香港進行的出發前檢測，和他抵港時在香港機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測，結果均呈陰性。他於8月20日於指定檢疫酒店採集的檢測樣本結果呈陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株。

病人潛伏期和傳染期期間到過的地方，需納入強制檢測公告。當中於指定期間曾身處以下11處指明地方人士，8月24日或之前需要再次進行檢測：

8月1日下午2時至7時，或8月15日下午3時至6時，曾身處荃灣沙咀道328廣場地鋪銀龍茶餐廳

8月15日下午6時至9時，曾乘搭任何E31龍運巴士，由荃灣開出往東涌（逸東邨）

8月14日上午9時至10時，曾身處荔枝角安泰大廈12樓尚醫健康醫療中心

8月14日下午8時至11時，曾身處油麻地彌敦道498-500號地鋪紅茶冰室

8月14日上午9時至11時，曾身處荔枝角時信中心地鋪若男冰室

8月7日中午至下午4時，曾身處荃灣海之戀商場2樓彩薈軒

8月7日下午3時至9時，曾身處油麻地永星里地鋪大家食

8月7日下午6時至9時，曾身處上環皇后大道中303號地下權記雲吞麵

8月5日上午11時至下午3時，曾身處佐敦文英街26-28號地下鉅發冰室

8月5日下午1時至6時，曾身處觀塘鱷魚恤中心2樓譽宴‧星海（觀塘）

8月3日下午1時至1時30分，曾身處荃灣荃立方商場1樓F12號鋪斜角巷

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責任編輯：吳卓峰