【傑出團隊】威院跨專科內鏡團隊　獲醫管局傑出獎表揚

▲ 威爾斯親王醫院內科及藥物治療部名譽專科駐院醫生鄧承恩表示．該院自2014年引入內鏡黏膜下剝離術。（陳永康攝）

內鏡手術治療近年需求持續急增，威爾斯親王醫院內鏡中心隨着治療技術愈趨複雜，成立全港首支將外科及內科醫護融合的跨專科內鏡團隊，人手由最初僅5人增至現近80名包括麻醉科醫護、病人服務助理等的齊全團隊；團隊今年獲醫管局頒發傑出團隊獎，團隊認為工作獲肯定，期望未來可進一步研究機械人縫合技術，代替微創手術需要「開洞」。

在內鏡手術治療未普及時，市民如患上早期大腸癌，需進行開腹手術，或引發後遺症。該院內科及藥物治療部名譽專科駐院醫生鄧承恩表示，該院於2014年引入內鏡黏膜下剝離術（ESD），患者確診早期癌後接受「黏膜下剝離術」，較過往患者接受大型手術治療的康復情況更好，只需從病人口腔伸入內鏡，再用手術儀器以「片皮」方式，逐少批走受癌細胞影響的黏膜，最重要的是可讓病人保留完整器官。

▲ 威爾斯親王醫院引入內鏡黏膜下剝離術，需從病人口腔伸入內鏡，批走受癌細胞影響的黏膜。

▲ 威爾斯親王醫院引入內鏡黏膜下剝離術，需從病人口腔伸入內鏡，批走受癌細胞影響的黏膜。

他又指，過去17年間，該院內鏡中心處理的黏膜下剝離術數量持續上升，於2019年更完成了約180宗黏膜下剝離術，較2009年的約50宗大幅上升，手術成功率達95%，至於去年則受疫情影響下降至120宗。

此外，團隊於去年成功開發全球首個內鏡手術機械人，進行內鏡黏膜下剝離術治療大腸癌，即用於醫治早期消化道癌症的微創內鏡手術。此技術較傳統ESD易操作，可減低腸穿孔的風險；團隊至今已成功運用新系統，為35名病人進行大腸ESD，料未來會將其普及化，並引至其他國家。

對於今年榮獲醫管局傑出團隊獎，團隊直指作為全港首支將外科及內科醫護融合的跨專科內鏡團隊，獲獎實屬實至名歸，盼多年的心血可「長江後浪推前浪」般傳承下去。團隊又期望，未來5至10年會致力發展機械人等人工智能。該院內鏡中心總監趙偉仁解釋，內鏡毋須開刀，大大減低術後併發症機率及住院時間，期望未來可進一步研究機械人縫合技術：「即使打開成個胃部腸部，成層癌細胞黏膜切除後，可以通過縫合臂好安全地埋口」，可代替微創手術需要「開洞」。

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記者：洪芷晴