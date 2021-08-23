【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

▲ （林宇翔攝）

本港疫情放緩，消息指，今日（23日）沒有新增不明源頭個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

昨日新增5宗輸入個案，分別由菲律賓、印尼、阿聯酋抵港，當中四人已接種新冠疫苗，包括一名由菲律賓抵港的25歲男子，早前接種一劑強生新冠疫苗。詳情即看【下一頁】

昨日新增個案中，涉及一名早前杜拜抵港56歲男病人確診感染變種病毒；其居所荃灣寶石大廈第1座今晚要圍封強檢外，多個病人曾到訪地點需納入強制檢測公告，患者曾到過的11個指明地方，被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種者，亦須接受上述強制檢測。詳情即看【下一頁】

鑑於個案涉及變異病毒株，其傳染性較高，政府昨晚會在荃灣寶石大廈第1座作出限制與檢測宣告。詳情即看【下一頁】

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記者：陳正怡