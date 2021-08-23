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【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

社會 11:47 2021/08/23

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（林宇翔攝）

本港疫情放緩，消息指，今日（23日）沒有新增不明源頭個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

昨日新增5宗輸入個案，分別由菲律賓、印尼、阿聯酋抵港，當中四人已接種新冠疫苗，包括一名由菲律賓抵港的25歲男子，早前接種一劑強生新冠疫苗。詳情即看【下一頁】

昨日新增個案中，涉及一名早前杜拜抵港56歲男病人確診感染變種病毒；其居所荃灣寶石大廈第1座今晚要圍封強檢外，多個病人曾到訪地點需納入強制檢測公告，患者曾到過的11個指明地方，被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種者，亦須接受上述強制檢測。詳情即看【下一頁】

鑑於個案涉及變異病毒株，其傳染性較高，政府昨晚會在荃灣寶石大廈第1座作出限制與檢測宣告。詳情即看【下一頁】

同場加映：【TOPick診症室】骨科醫生拆解運動創傷謬誤　 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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