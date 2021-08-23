【封區檢測】荃灣寶石大廈第1座完成強檢行動　570人接受檢測無發現確診個案

▲ 荃灣寶石大廈第1座完成強檢行動，570人接受檢測無發現確診個案（政府新聞處圖片）

一名迪拜返港男子確診，並驗出帶有L452R變異病毒株，詳情即看【下一頁】。患者居住的荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座昨晚被列為「受限區域」，住客要強制檢測。政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及進行病毒檢測。截至今日（23日）凌晨零時，約570名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約200戶，當中約8戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府宣布執法行動在今日上午約9時30分完結。

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責任編輯：李榮忠