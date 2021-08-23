【香港小姐2021】星二代關楓馨打入港姐12強　關禮傑上台陪愛女表演否認偏幫

▲ 星二代關楓馨打入港姐12強，關禮傑上台陪愛女表演否認偏幫。

《2021香港小姐競選準決賽》於昨晚（8月22日）舉行，12強佳麗正式誕生。當中26歲的「星二代」關楓馨（Fabienne）成功入圍，其父關禮傑現身撐場之餘，還上台跟女兒合奏，可是此安排被網民指不公。

關禮傑接受TOPick訪問表示沒有存在不公，解釋本身沒能力影響賽果，直言：「如果控制到，我做咗視帝啦！」

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▲ 關楓馨全晚表現淡定。（經濟日報圖片）

關禮傑父女合奏

港姐2021年度的準決賽於昨晚舉行，入圍的12強佳麗包括宋宛穎、戴佳敏、王嫿嫿、張嘉倩、余曉蕙、葉靖儀、楊培琳、陳懿德、陳聖瑜、王嘉慧、梁凱晴、莫韻諰、施苿莉、邵初、梁菁琳，以及「星二代」關楓馨。

在分組表演環節中，在紅組負責演奏鋼琴的關楓馨找來父親關禮傑上台，父女同台一同合奏，被指有「搶風頭」、不公平之嫌。

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▲ 關禮傑上台為女兒所屬的紅組助陣。（經濟日報圖片）

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關楓馨感謝父親支持

節目完結後，關楓馨接受TOPick訪問，坦言能夠成功入圍感到開心：「一直都有好好練習，今晚當做係畢業禮，所以都好開心有成果。但係同一時間都會唔開心，好朋友張嘉倩、余詠童、劉珍寶等人無入到12強，兩種感受都有。」

她自覺在準決賽中的表現比想像中淡定，自己亦有盡量放鬆心情，講到父親與她在台上合奏，關楓馨直言：「好多謝佢，要佢做道具佢都肯黎幫我哋，係佢支持我嘅方法。」她否認自己要求父親一同上台，但覺這次合作是給觀眾的小小驚喜。

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關楓馨保持平常心

對於與爸爸關禮傑同台，關楓馨有感信心大增，但同時又會緊張，因為想在父母面前有最好的表現。

被問到會否擔心被指有欠公平、安排偏頗時，她直言：「唔會，其他女仔知道，都會覺得係Sweet、爸爸嚟支持我而唔係偏心。之後都會睇返自己今晚嘅表現，希望經過今次之後，下次總決賽會做得更加好。」

講到總決賽，關楓馨坦言希望父母會再來捧場，讓他們在現場看到她的表現，問到可有信心打入三甲，她謙稱：「一直都無諗，之前只會想入到決賽，三星期後的事，只想繼續進步，今次得到經驗，下次再做到最好，平常心啦！」

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▲ 關禮傑否認偏心：「如果係控制到，我做咗視帝啦。」（經濟日報圖片）

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關禮傑澄清沒偏私

至於關禮傑，他認為女兒有可以發揮得更好，比如加強與觀眾之間的交流、令現場氣氛更佳：「我哋一齊表演，係想帶出佢大個女喇，可以獨自面對舞台嘅一個gimmick。」他否認自己是愛女的強心針，又笑言有感自己在場，女兒會更加緊張。

被指會搶了愛女風頭，他表示：「唔會，港姐佢先係主角。（怕外間覺你偏心）如果係控制到，我做咗視帝啦。（回去再給她多點意見？）唔會，佢講嘢叻過我，我要同她學習至得。」

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