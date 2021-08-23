【十四五規劃綱要】林鄭月娥指「十四五」規劃設港澳專章　為港帶來千載難逢機會

▲ 特首林鄭月娥指「十四五」規劃設港澳專章，為香港港帶來千載難逢機會；又指香港各界反應正面。（政府新聞處直播截圖）

中央本周安排宣講團來港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》，特區政府今日（23日）在政府總部舉辦首場宣講會。特首林鄭月娥致歡迎辭時表示，感謝中央對「十四五」規劃宣講會的重視，並指「十四五」規劃支持香港提升金融、航運地位、支持香港服務業走向高端發展。她更表示，國家規劃一字千金，為香港帶來千載難逢的機會。

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林鄭月娥表示，感謝中央對宣講會的重視，國務院、港澳辦、法改委等多名官員來港宣講，內容涉及多個重要範疇，並指出「十四五」規劃支持香港提升金融、航運地位、支持香港服務業走向高端發展，鞏固提升競爭優勢；又提及新增的四個中心，包括國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心等，特區政府深感鼓舞，並提到各界對「十四五」規劃反應正面。她表示，《十四五規劃綱要》的「港澳專章」及有關粵港澳大灣區部分的表述，充分體現中央對香港的支持，以及對港人福祉的重視。

她亦提到說，在民生方面，《十四五規劃綱要》提出加強內地與香港各領域交流合作，完善便利香港居民在內地發展及居住的政策措施。而在建設粵港澳大灣區方面，《十四五規劃綱要》亦要不少亮點，包括加強粵港產、學、研協同發展等，她相信「十四五」規劃將為香港帶來源源不絕的活力及千載難逢的機遇。

她指，在編制《十四五規劃綱要》的過程，亦令她有深刻的體會，包括香港的發展必須與國家緊密相連，中央亦堅定不移支持香港。

她亦提到，有好的計劃，更重要是執行，她對中央充滿信心。她亦提到，港府已有根本性改變，去年6月實行《港區國安法》，香港由亂轉治，亦貫徹一國兩；同時落實「愛國者治港」，完善選舉制度，起固本清源的作用。她強調，在行政、立法配合下，必定能提升特區管治效能。她舉例本年度的立法會，在3個月內通過4項有關支持香港融入國家發展大局的議員議案。

她強調，要達致全面貫徹一國兩制、維護《憲法》、《基本法》、防範外部勢力干預香港事務，必須加強《憲法》、《基本法》教育，增強香港人的國家意識及國民身份認同，特區政府責無旁貸，又呼籲全社會共同努力。

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記者：曾卓鋒