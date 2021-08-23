【十四五規劃綱要】駱惠寧指香港要牢牢抓住新一輪歷史發展機遇　籲「做好今天才能贏得明天」

▲ 中聯辦主任駱惠寧致辭時呼籲香港社會要把握新機遇。（梁偉榮攝）

中央本周安排宣講團來港，通過多場會議向各界介紹「十四五」規劃，特區政府今日（23日）在政府總部舉辦首場宣講會。中聯辦主任駱惠寧致辭時表示，「十四五」規劃宣講團專程到香港宣講，體現中央對香港的親切關懷及大力支持；又提及香港將面對新一輪歷史發展機遇，呼籲要牢牢抓住，香港社會要進一步行動起來，「不進則退，慢進也是退，唯有做好今天，才能贏得明天」。

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駱惠寧表示，今日「十四五」規劃宣講團專程到香港宣講，體現中央對香港的親切關懷及大力支持。他提到，「十四五」規劃對香港發展提出一系列要求，並是首次從政治、經濟、文化等方面全面加以闡述。

他指出，綱要體現中央推動香港實現長期繁榮穩定的戰略考慮，並指出香港的發展已經進入了一個新階段，故呼籲香港社會要進一步把握中央新發展理念要求，全面構展新發展格局。

他續指，香港要融入國家發展大局，不斷提升香港的競爭優勢。他表示，香港之所以擁有國際金融、貿易、航運中心及全國最大離岸人民幣業務中心等地位，源於擁有連結內地的區位優惠及自身良好的投資營商環境。

他強調，縱觀中華民族偉大復興的歷程，誰都不能阻擋，而全球發展最大機遇在於中國，香港的最大發展機遇在內地，認為隨著「十四五」規劃實施及2035年遠景目標，香港面臨新一輪歷史發展機遇，一定要牢牢抓住，香港必定能夠打造新優勢、作出新貢獻。他亦強調，努力開創新未來，發展是永恆的主題，是解決問題的新優勢。

最後，他亦提及，香港須善用國家政策支持，努力開創香港發展新未來；又提到香港近年的撥亂反正及固本清源就是為了維護及發展香港市民的根本福祉，是為了實現香港長期繁榮穩定，是為了推動一國兩制行穩致遠。中央一直關注香港的經濟發展及民生改善，「十四五」規劃再次明確香港發展新定位，並給予更多支持，現需要香港社會進一步行動起來，並指市場經濟競爭激烈，「不進則退，慢進也是退，唯有做好今天，才能贏得明天」。

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記者：曾卓鋒