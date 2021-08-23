【實戰篇】：消費券可以用到幾盡？睇醫生/報課程/買金投資又得唔得？

最早一期的消費券於8月1日已成功派到市民手上。經過三個星期，大部分市民都已經相當熟習如何使用消費券，未如坊間起初曾擔心的「複雜」、「難用」，絕大部分交易過程都十分暢順。

當然，大家不單止要消費券「用得爽」，還要「用得廣」。除了用在掃貨血拼、盡情消費外，在其他衣食出行、以至照顧生活不同層面上，消費券可以用到幾盡？除了商場大型連鎖店，一些較少人留意到的小舖又可否用消費券找數？今次我們為大家搜查全港各行各業的行情，同時看看消費券推出後，電子支付在香港的應用是否更加普及？

診所睇病消費券找數得唔得？

▲ 私家中西醫及牙醫診所，只要支援指定電子支付平台，均接受以消費券支付診金。

健康無價，不少市民希望消費券能當作醫療券般用來睇醫生。現時本地私家中西醫及牙醫診所，只要支援指定電子支付平台，均可接受以消費券支付診金。另外，市民可用消費券做身體檢查，有醫療集團就特別為消費券推出基本健康檢查+自選組合的驗身優惠，市民可根據自己的實際需要作出選擇。

▲ 現時已有逾1.5萬名的士司機安裝電子支付裝置和應用程式，乘客可以消費券支付車資。

的士車費經常都會有毫子「尾數」，不想因為找贖問題而引來麻煩或爭拗，電子支付是不錯的選擇。現時已有逾1.5萬名的士司機安裝了電子支付裝置和應用程式，乘客可以消費券支付車資。但須注意，因為的士一般分日、夜更，車廂內的電子支付裝置可能只由其中一更司機使用，大家想用電子支付的話最好先問清楚。

此外，部份消費券指定的電子支付工具，如果支援Apple Wallet或Google Pay，更可以在一些預約的士程式內，透過in-app付款功能以消費券支付車資，用起來就更加方便。

▲ 現時全港約380檔報販，已有超過半數安裝了電子支付工具，可接受消費券。

的士報販電子支付急起直追

此外，大家都關心除了商場內的大型連鎖店，小本經營的商舖又能否使用消費券呢？香港報販協會主席林長富表示，全港約有380檔報販，現已有超過半數報販安裝了電子支付工具，遍布各大地區如旺角、尖沙咀、銅鑼灣、灣仔等等，加上疫情下很多市民都不想找贖，因此冀能趁機轉型，迎合大眾需要。林長富希望更多市民知道愈來愈多報販也接受消費券付款，讓他們也能更多受惠於最近的消費熱潮。

去街市都可用消費券？

▲ 財政司司長陳茂波早前到街市體驗以電子支付工具買餸的方便快捷。

食環署為鼓勵轄下的街市攤檔安裝電子支付系統，早前已向合資格公眾街市攤檔承租人提供一次過5,000元資助額，協助他們增設電子支付工具。至於一些新式大型街市，其管理公司亦已為街市內大部份商販提供電子支付裝置，大家想用消費券買餸煮飯就無難度啦！

至於市民常用的網購，大家就要注意了。因消費券只適用於本地網購平台，即例如HKTVmall、KLOOK、iHerb HK、掌舖、天貓香港（不包括淘寶香港站）等。這些香港的商家均接受市民以消費券付款。而一些非本地網購平台如淘寶、Gmarket、Amazon、樂天等等，因屬於海外網購平台，並不能使用消費券。

用消費券自我增值好時機

此外，也有人考慮用消費券補貼學費，直接為自己「增值」。有部分非政府資助的私人學院、語文學校、駕駛學院、補習社等，都能以消費券交學費，減輕學習開支。如果大家已差不多用完自己在持續進修基金的資助額，現在就是自我增值的好時機。

坊間對於如何使用消費券，實在還有很多五花八門的討論。例如，有人提出可買一些有「升值」潛力的商品，例如黃金，變相幫消費券「增值」。不過，有專家就提醒，金價可升可跌，如果購買金飾更會涉及手工費等雜費，是否真的划算？大家就自己考慮清楚了。

其實，如何使用消費券實在無需想得太複雜，只要大家輕輕鬆鬆享受消費，自己開心之餘，又幫到本地經濟，就這樣簡單！

(特約)