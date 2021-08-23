【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜不甘被淘汰　落選後爆Seed：賽制不合我

▲ 梁允瑜被淘汰出局。

《2021香港小姐競選》準決賽在20位佳麗中淘汰出8位，12強佳麗順利誕生，將晉級入總決賽。不過王嫿嫿、戴佳敏卻大熱倒灶未能進級。另外，在當日港姐首輪面試本屬大熱之一的梁允瑜，在準決賽的首輪被淘汰，當時她得知結果明顯愕然及不悅。

梁允瑜在賽前排練時扭傷腳，所以她是帶傷上陣參選。在《2021香港小姐競選》準決賽完結後，梁允瑜受訪坦言心有不甘：「覺得應是受負面新聞影響，雖然受腳傷，但在狀態中，不覺得有出錯。」

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▲ 梁允瑜在第一輪已被foul。（林宇翔攝）

梁允瑜自覺負面新聞多

梁允瑜直言無奈，並相信是受負面新聞影響：「我唔會話TVB唔公平，我會話呢個賽制唔適合我啫。現在節目應創新，而且要用人唯才，香港小姐不只有個形象，唔應該固定喺框架度。如果因以前的事影響，覺得這個女仔就係唔得，我想我不適合他們。」不過她補充，這只屬個人意見。

對於會否後悔曾拍用粗口鬧前度的影片，她解釋︰「當時的男友揭露了我家的一些醜聞，更告訴我所有朋友，我更曾為此做傻事。當時被分手後，我在很不開心的情況下，飲酒後被朋友拍下片段，這條片不是我擁有。」

▲ Chloe自覺賽制不公。（林宇翔攝）

同場加映：193+JNY訪問

梁允瑜可做回自己

不過梁允瑜表示，今次雖然在比賽中落選，但卻可以做回自己：「終於可以不用再避忌。」更開玩笑稱可以食魚蛋。

她表示會沉澱一段時間，並打算讀碩士進修。至於日後會否計劃在娛樂圈發展，她則表示暫未考量，容後再想。

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