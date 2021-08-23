【MIRROR成員】向大埔車禍死者家屬致哀　姜濤：願傷者順利度過難關

▲ 姜濤發文向車禍意外死者家屬致哀。

昨日（8月22日）大埔廣福道發生奪命車禍，的士失事衝向路中安全島造成1死9傷，至今日再多一名63歲婦人死亡 另有4人仍留醫一人危殆。MIRROR成員姜濤在昨晚於Instagram限時動態，亦向意外中不幸離世的死者作悼念，願死者家屬節哀、傷者可早日康復。

▲ 姜濤於IG Story向大埔車禍死傷者家屬致慰問。

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姜濤特別提醒粉絲要小心注意馬路安全，他留言：「常常叫大家小心馬路，是真的擔心你們，有時光顧著看我們，你們都不會注意到身後的車輛」、「希望每一個過來支持我們的你們，都一定要注意交通安全，你們每一個都要平安健康」。

他亦再寫：「願死者家屬節哀，所有傷者順利度過難關，早日康復。」

新作贈亡友

姜濤的好朋友阿Kin（中鋒）今年3月在打籃球期間突然身體不適，不幸猝逝。姜濤憑歌寄意以新歌《Dear My Friend》送給中鋒。

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▲ 姜濤憑新歌寄意。

姜濤於歌曲推出前上載宣傳照，再接連上載12個IG story與阿Kin「對話」。

姜濤稱呼對方是「白痴仔」，「頭先監製send咗八胎（第八首個人單曲）final version俾我，你聽唔聽到？我盡咗力架啦，以前你成日覺得我啲歌一般，呢隻你滿意啦。」姜濤又貼上跟Kin的合照，「疫情完咗之後呢，我就搵其他人一齊旅行㗎啦，你個邊等我老咗再過嚟 等我呀。」

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