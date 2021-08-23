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【十四五規劃綱】立法會下午4時舉行「十四五」規劃講座　由中央有關部門領導等人進行講解

社會 11:05 2021/08/23

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立法會今日（23日）下午四時於立法會綜合大樓宴會廳舉行國家「十四五」規劃講座。（資料圖片）

中央本周安排宣講團來港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》。立法會今日（23日）下午四時於立法會綜合大樓宴會廳舉行國家「十四五」規劃講座，主題為「把握『十四五』機遇，融入『雙循環』格局」。中央有關部門領導及國家智庫知名專家將會講解相關內容，並與立法會議員交流。公眾人士可透過立法會網站的「網上廣播」系統，即場收看或收聽講座，港台電視31及港台電視32亦會作現場直播。

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記者：曾卓鋒

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