【StarTalk】陳美齡難忘日本發展經歷　感謝歌迷陪走50年人生路

▲ 陳美齡談入行感受。

歌手陳美齡（Agnes）日前亮相TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談入行唱歌50及舉行演唱會感受。

Agnes說：「有好多廣東歌錄音後，就去了日本發展，根本沒在樂迷面前唱過，今次好多歌都是第一次唱，或者30年沒唱過，所以要練習！(仲記唔記得歌詞？) 有些記得，一打開個掣，全部返晒嚟！不過有些真是開不到掣，可能太少機會唱！今次會用一個感恩之心，跟大家回顧美麗人生，唱多些好歌給大家！」

談到入行50難忘事，她說：「好記得第一次在日本出騷，我覺得自己是新人冇人識，但一出場全場好大聲尖叫，完全聽不到音樂，驚跟不到拍子，但次次都都如此，我慢慢就習慣！另外歌迷好鍾意拋彩帶上台，喻意我跟她們連成一線，好似拖手，其實拋上來好危險，易彈親，我試過被切傷手，也試過掟到眼角，隱形眼鏡飛掉，最後都找不回！」

她又多謝歌迷沒忘記自己：「已經好感動，好似行街買嘢，見到我說要收平些！好開心大家仍記得我！而且我又病過，遇上挫折時，歌迷好錫我、愛護我、為我打氣！我有今日，有勇氣去支撐到半世紀要多謝她們！」

同場加映：