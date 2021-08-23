【十四五規劃綱要】黃柳權指林鄭月娥展示事不避難精神　相信她能團結社會各界砥礪奮進

▲ 港澳辦副主任黃柳權致辭時表示，相信在特首林鄭月娥帶領下，特區政府能團結社會各界發揮一國兩制優勢，齊心協力，砥礪奮進，在新歷史起點推動香港更好發展。（梁偉榮攝）

中央本周安排宣講團來港，通過多場會議向各界介紹「十四五」規劃，特區政府今日（23日）在政府總部舉辦首場宣講會。港澳辦副主任黃柳權致辭時表示，《十四五規劃綱要》為香港提供了重要發展機遇，特區政府官員肩負管治好及發展好特區的職責，在推動香港經濟持續發展，社會全面進步，滿足市民對美好生活的期待等方面責任重大。

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港澳辦副主任黃柳權致辭時表示，特首林鄭月娥今年5月曾向向港澳辦主任夏寶龍提出請求，為港府講解「十四五」規劃。他指，中央高度重視，故委派他和法改委等官員來港向各界交流規劃，探討香港如何參與融入國家發展大局。他指出，全國人大會議今年3月通過「十四五」規劃，而《十四五規劃綱要》闡明國家發展及明確政府工作重點，屬於國家開啟全面經濟現代化的宏偉藍圖展現國家發展的光明前進，包括提升居民收入、建立健全社會保障等。

他強調，香港是中國不可分割的一部分，中國偉大復興的「中國夢」亦包括750萬香港人的「香港夢」，指中央高度重視香港的經濟發展及民生改善，對香港市民對未好的生活期待念茲在茲。他提到，《十四五規劃綱要》設立專章，從金融、貿易、航空、創新科技、法律服務、文化藝術交流等領域，從體制、平台建設、交流合作支持香港融入國家發展大局，支持香港鞏固提升競爭優勢。他續指，中央推出互聯互通、擴大專業資格互認、支持青年就業等一系列政策，未來將繼續以粵港澳大灣區等重大合作平台建設為重點推出更多利港惠民的政策，重申推出的政策就是讓香港能與整個國家一樣，擁有更光明的發展前景，讓香港亦有與全體人民一樣共享更幸福的美好生活。

黃柳權指，《十四五規劃綱要》為香港提供了重要發展機遇，特區政府官員肩負管治好及發展好特區的職責，在推動香港經濟持續發展，社會全面進步，滿足市民對美好生活的期待等方面責任重大。他指，「十四五」規劃不只是政策、產業及市場的對接，亦包括理念及思路對接。他引述港澳辦主任夏寶龍7月16日《港區國安法》實施一周年研討會上提到，特區的管治者要善於在治港上全面準確貫徹一國兩制方針，善於破解香港發展面臨的矛盾及問題、善於為民眾辦實事、善於團結各方面力量以及履職盡責。

他提到，很高興看到在《香港國安法》實施以來特區政府扛起維護國家安全及社會穩定的憲制責任，有利推動社會各界、各領域撥亂反正，在實現撥亂反正、由亂轉治，有助統籌疫情防控及經濟恢復、積極參與粵港澳大灣區建設、努力破解經濟民生深層次問題，充分展現「事不避難」的擔當進取精神。他相信，在行政長官林鄭月娥帶領下，特區政府能團結社會各界發揮一國兩制優勢，齊心協力，砥礪奮進，在新歷史起點推動香港更好發展。他亦相信，在第二個百年奮鬥目標實現之時，香港一定可以實現四大期盼，共享國家繁榮富強的偉大榮光。

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記者：曾卓鋒