【外傭來港】外傭公會料將有4500名菲傭來港　憂抵港檢疫時間長酒店房間不足

▲ 外傭公會料將有4500名菲傭來港。（經濟日報資料圖片）

昨日（22日）菲律賓勞工部指，在當地接種新冠疫苗的勞工，可在本月30日起，持有效的疫苗接種證明入境本港，又稱香港特區政府已同意安排。詳情即看【下一頁】

今日由外傭中介公司組成的香港僱傭公會主席陳東風出席一個電台節目表示，估計可來港菲傭有4000至4500人，由於已有3至4個月無新外傭來港，預計措施會對市場供應有很大幫助。不過，他擔心，只有一至兩間酒店接受外傭檢疫並不足夠，外傭要輪候檢疫酒店的時間會太長，認為至少需要有800至1000間酒店房間。

他認為，目前菲傭賓外傭面對的困局是，不少外傭已接種疫苗，但因當地的疫苗證書並不統一，但都要輪候等待菲律賓中央部門發出一份印有護照資料的疫苗證書。他又說，看過有關疫苗證書範本，相信偽造機會不大。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒出席另一個電台節目表示，不少僱主對消息表示喜憂參半。她指出，有僱主會擔心就算外傭完成接種並通過檢測，但亦有機會在酒店隔離其間感染。她表示明白政府的立場和難處，但去年來港外傭人數已下跌3萬人，同意政府帶旺各行各業之餘，亦要顧及外傭中介公司的生計，同時促請政府嚴謹把關。

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責任編輯：李榮忠