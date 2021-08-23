  • 31°C
香港時間 : 2021823日 (週一) 12:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外傭來港】外傭公會料將有4500名菲傭來港　憂抵港檢疫時間長酒店房間不足

社會 11:34 2021/08/23

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

外傭公會料將有4500名菲傭來港。（經濟日報資料圖片）

昨日（22日）菲律賓勞工部指，在當地接種新冠疫苗的勞工，可在本月30日起，持有效的疫苗接種證明入境本港，又稱香港特區政府已同意安排。詳情即看【下一頁】

今日由外傭中介公司組成的香港僱傭公會主席陳東風出席一個電台節目表示，估計可來港菲傭有4000至4500人，由於已有3至4個月無新外傭來港，預計措施會對市場供應有很大幫助。不過，他擔心，只有一至兩間酒店接受外傭檢疫並不足夠，外傭要輪候檢疫酒店的時間會太長，認為至少需要有800至1000間酒店房間。

他認為，目前菲傭賓外傭面對的困局是，不少外傭已接種疫苗，但因當地的疫苗證書並不統一，但都要輪候等待菲律賓中央部門發出一份印有護照資料的疫苗證書。他又說，看過有關疫苗證書範本，相信偽造機會不大。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒出席另一個電台節目表示，不少僱主對消息表示喜憂參半。她指出，有僱主會擔心就算外傭完成接種並通過檢測，但亦有機會在酒店隔離其間感染。她表示明白政府的立場和難處，但去年來港外傭人數已下跌3萬人，同意政府帶旺各行各業之餘，亦要顧及外傭中介公司的生計，同時促請政府嚴謹把關。

同場加映：【TOPick診症室】骨科醫生拆解運動創傷謬誤　 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

 

相關文章

【疫苗接種】總接種劑數今日料破700萬　接種率下周末或破六成
15:04 2021/08/21
【疫苗接種】總接種劑數今日料破700萬　接種率下周末或破六成
【外傭供應】菲律賓勞工部指港府同意本月30日起　3,000名已接種有效疫苗菲傭可來港
19:49 2021/08/22
【外傭供應】菲律賓勞工部指港府同意本月30日起　3,000名已接種有效疫苗菲傭可來港
【奪命意外】大埔廣福道車禍再多一名63歲婦死亡　另有4人仍留醫4歲男童危殆
今日 10:52
【奪命意外】大埔廣福道車禍再多一名63歲婦死亡　另有4人仍留醫4歲男童危殆
【酷熱天氣】日間天晴最高氣溫33度　明起7天部分時間有陽光及驟雨
今日 10:12
【酷熱天氣】日間天晴最高氣溫33度　明起7天部分時間有陽光及驟雨
【十四五規劃綱】立法會下午4時舉行「十四五」規劃講座　由中央有關部門領導等人進行講解
今日 11:05
【十四五規劃綱】立法會下午4時舉行「十四五」規劃講座　由中央有關部門領導等人進行講解

你可能感興趣

【疫苗接種】總接種劑數今日料破700萬　接種率下周末或破六成
15:04 2021/08/21
【疫苗接種】總接種劑數今日料破700萬　接種率下周末或破六成
【外傭供應】菲律賓勞工部指港府同意本月30日起　3,000名已接種有效疫苗菲傭可來港
19:49 2021/08/22
【外傭供應】菲律賓勞工部指港府同意本月30日起　3,000名已接種有效疫苗菲傭可來港
【奪命意外】大埔廣福道車禍再多一名63歲婦死亡　另有4人仍留醫4歲男童危殆
今日 10:52
【奪命意外】大埔廣福道車禍再多一名63歲婦死亡　另有4人仍留醫4歲男童危殆
酒店 電台節目 疫苗 外傭 菲律賓 香港

最高瀏覽

【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
11:32 2021/08/22
【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　仍有5名傷者留醫3人危殆【不斷更新】
19:49 2021/08/22
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　仍有5名傷者留醫3人危殆【不斷更新】
【校園欺凌】14歲少女難忍集體欺凌終自殺　校方冷處理：肇事者未來比受害者重要
11:59 2021/08/22
【校園欺凌】14歲少女難忍集體欺凌終自殺　校方冷處理：肇事者未來比受害者重要