【愛的守護】工作失意開Google Maps發現亡母蹤影　女兒感動落淚：媽媽故意安排

▲ 台灣一名女網民在Google Map意外看到已故媽媽的蹤影。

有人說已去世的摰親，會以另一種方式守護家人。台灣一名女網民分享，指自己最近工作不順利，巧合下在使用Google Maps時，意外在街景圖看到已故媽媽，令她感動淚崩，壞心情也頓時消失。

該名女網民在討論區「Dcard」分享，指自己當日工作不如意，為客戶的事感到委屈和難受。之後午餐時心血來潮，第一次跟同事一起叫外賣。正當利用Google Maps街道實景功能尋找餐廳位置時，事主突然看到已去世的媽媽，憶述自己驚呼一聲後開始「爆喊」。

▲ 女網民在Google Map街景功能中看到已故媽媽。（Dcard圖片）

網上「偶遇」媽媽

事主形容Google Maps街景圖中的媽媽，打扮跟平時一樣，「沒戴安全帽、還穿著毛毛襪，又穿拖鞋」。她續指媽媽在去年過世，能這樣「偶遇」媽媽，令她感到難以置信：「以前看過在國外也有這種故事發生，但從沒想過這樣的事情居然會被我遇到！」

原本事主仍為客戶的事感到生氣，不過在大哭一場後，壞情緒得以抒發，事主更隨即傳訊息到與媽媽的舊對話中。雖然永遠都不會得到回覆，但她感謝媽媽在天上守護著自己，

總覺得，搞不好是媽媽故意安排的，真的好巧啊！真是想她。

▲ 女網民傳訊息給亡母。（Dcard圖片）

網民：媽媽在默默守護妳

帖文一出感動了不少網民，「媽媽永遠在妳心中陪伴妳」、「媽媽在默默守護妳」、「媽媽想你了，來幫你打氣」。有人表示目前是鬼節，相信媽媽透過了這方式替樓主紓解工作壓力。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳