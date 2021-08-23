  • 32°C
香港時間 : 2021823日 (週一) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛的守護】工作失意開Google Maps發現亡母蹤影　女兒感動落淚：媽媽故意安排

親子 13:54 2021/08/23

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

台灣一名女網民在Google Map意外看到已故媽媽的蹤影。

有人說已去世的摰親，會以另一種方式守護家人。台灣一名女網民分享，指自己最近工作不順利，巧合下在使用Google Maps時，意外在街景圖看到已故媽媽，令她感動淚崩，壞心情也頓時消失。

該名女網民在討論區「Dcard」分享，指自己當日工作不如意，為客戶的事感到委屈和難受。之後午餐時心血來潮，第一次跟同事一起叫外賣。正當利用Google Maps街道實景功能尋找餐廳位置時，事主突然看到已去世的媽媽，憶述自己驚呼一聲後開始「爆喊」。

女網民在Google Map街景功能中看到已故媽媽。（Dcard圖片）

網上「偶遇」媽媽

事主形容Google Maps街景圖中的媽媽，打扮跟平時一樣，「沒戴安全帽、還穿著毛毛襪，又穿拖鞋」。她續指媽媽在去年過世，能這樣「偶遇」媽媽，令她感到難以置信：「以前看過在國外也有這種故事發生，但從沒想過這樣的事情居然會被我遇到！」

原本事主仍為客戶的事感到生氣，不過在大哭一場後，壞情緒得以抒發，事主更隨即傳訊息到與媽媽的舊對話中。雖然永遠都不會得到回覆，但她感謝媽媽在天上守護著自己，

總覺得，搞不好是媽媽故意安排的，真的好巧啊！真是想她。

女網民傳訊息給亡母。（Dcard圖片）

網民：媽媽在默默守護妳

帖文一出感動了不少網民，「媽媽永遠在妳心中陪伴妳」、「媽媽在默默守護妳」、「媽媽想你了，來幫你打氣」。有人表示目前是鬼節，相信媽媽透過了這方式替樓主紓解工作壓力。點擊查看更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：193與JNY不在乎網絡攻擊　訴說香港組合追夢艱辛路

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【稚子喪母】年幼痛失至親到亡母墳前掃墓　小兄弟耳貼墓地苦問︰媽媽你好嗎？
19:24 2021/08/12
【稚子喪母】年幼痛失至親到亡母墳前掃墓　小兄弟耳貼墓地苦問︰媽媽你好嗎？
【超級媽媽】一門四傑最高月入5500萬　幼子被亡母抗癌日記觸動醒覺成精英
15:47 2021/06/26
【超級媽媽】一門四傑最高月入5500萬　幼子被亡母抗癌日記觸動醒覺成精英
【愛的守護】父親用亡母衣物親製百家被　懷孕女兒淚崩：這是最好的禮物
13:44 2021/06/18
【愛的守護】父親用亡母衣物親製百家被　懷孕女兒淚崩：這是最好的禮物

你可能感興趣

【稚子喪母】年幼痛失至親到亡母墳前掃墓　小兄弟耳貼墓地苦問︰媽媽你好嗎？
19:24 2021/08/12
【稚子喪母】年幼痛失至親到亡母墳前掃墓　小兄弟耳貼墓地苦問︰媽媽你好嗎？
【超級媽媽】一門四傑最高月入5500萬　幼子被亡母抗癌日記觸動醒覺成精英
15:47 2021/06/26
【超級媽媽】一門四傑最高月入5500萬　幼子被亡母抗癌日記觸動醒覺成精英
【愛的守護】父親用亡母衣物親製百家被　懷孕女兒淚崩：這是最好的禮物
13:44 2021/06/18
【愛的守護】父親用亡母衣物親製百家被　懷孕女兒淚崩：這是最好的禮物
家庭關係 網絡熱話 網上討論區 外賣 餐廳 台灣

最高瀏覽

【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
11:32 2021/08/22
【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　仍有5名傷者留醫3人危殆【不斷更新】
19:49 2021/08/22
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　仍有5名傷者留醫3人危殆【不斷更新】
【溫馨慶生】萬梓良送金牌為18歲獨子慶生　感觸落淚：我一定睇住你
17:39 2021/08/22
【溫馨慶生】萬梓良送金牌為18歲獨子慶生　感觸落淚：我一定睇住你